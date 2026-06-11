Investì e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsetta: condannata a 18 anni, andrà ai domiciliari

La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dal Pino, 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Noureddine Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dal Pino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. La pm Sara Polino aveva chiesto per l'imprenditrice la pena dell'ergastolo perché non avrebbe tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con "volontà omicidiaria" e con l'intento di "punirlo come forma di giustizia privata".

La difesa

La difesa di Dal Pino, rappresentata dagli avvocati Enrico Marzaduri e Alberto Gargani, aveva chiesto alla corte di riformulare il reato contestato alla donna, ridimensionandolo a eccesso colposo di legittima difesa, o tutt'al più a eccesso preterintenzionale perché la donna, avevano sostenuto, voleva recuperare la borsa, piena di effetti personali per lei delicati, ma senza intenzione di vendicarsi per quella che la difesa definiva "una rapina" in quanto Mezgui, detto "Said", l'avrebbe minacciata e aggredita con un coltello, mai ritrovato.

L'investimento

La scena fu ripresa da una videocamera di sorveglianza e le immagini di quell'investimento, avvenuto la notte fra il 7 e l’8 settembre 2024, destarono un profondo scalpore.

Si vedeva il Suv della donna investire l’uomo, facendo più volte avanti e indietro sul corpo prima che la donna che era alla guida scendesse dall'auto e, dopo aver recuperato la borsa che le era stata rubata, se ne andasse via, lasciando l'uomo a terra.