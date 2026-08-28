Investe i ladri con il suv, uno è grave: rischia il tentato omicidio

La Polizia ha arrestato un giovane nordafricano per lo scippo di una collana e subito dopo ha arrestato anche la vittima dello scippo, che dopo aver inseguito e raggiunto il ragazzo, lo ha picchiato.

Solo l’intervento di alcuni passanti ha impedito che a Torino si replicasse il caso Roggero, il gioielliere della provincia di Cuneo che dopo l’ennesima rapina ha sparato ai rapinatori in fuga, uccidendone due e ferendone un terzo. Condannato a 14 anni e 9 mesi, nonché al risarcimento per le famiglie dei rapinatori, ora si trova in carcere a Bollate.

Situazione simile nel quartiere Vanchiglietta, dove un automobilista a bordo del suo Suv ha inseguito nel traffico cittadino, a tutta velocità per oltre cento metri, un monopattino sul quale tentavano di fuggire due giovani nordafricani di 18 e 20 anni, che pochi istanti prima gli avevano strappato dal collo la collanina. Un inseguimento da film, che non è passato inosservato nel tranquillo pomeriggio torinese, soprattutto nel momento in cui l’automobilista, approfittando di un dosso stradale dove il monopattino ha rallentato, li ha speronati facendoli rotolare a terra. Uno è rimasto immobile sulla strada, mentre l’altro ha cercato di dileguarsi a piedi. La vittima dello scippo però lo ha rincorso ed agguantato, per poi picchiarlo con calci e pugni: «Adesso ti faccio passare la voglia di rubare», urlava con rabbia. A quel punto sono intervenuti dei passati che hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. L’automobilista, un artigiano di Torino sui 40 anni senza problemi con la Giustizia, ha recuperato la sua collana dalle tasche dello scippatore e poi se ne è andato. I due nordafricani sono stati soccorsi: uno di loro è grave ed è stato operato per un trauma alla testa e al torace per la caduta dal monopattino. L’operazione è durata sette ore ed ora è in coma. Il complice, dimesso dall’ospedale, è stato arrestato. Stessa fine per il torinese scippato: dopo una caccia all’uomo per i quartieri di Torino, i poliziotti lo hanno rintracciato in una caserma dei carabinieri, intenzionato a denunciare lo scippo. È stato fermato dalla Polizia e per lui viene ipotizzata la pesante accusa di tentato omicidio. Le indagini proseguono per appurare ulteriormente i fatti, molti i testimoni che sono già stati sentiti dagli inquirenti, mentre nelle prossime ore saranno passate al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona.

«Qui la tensione è molto alta - spiega un residente del quartiere Vanchiglietta. Spaccio, spaccate e furti sono all’ordine del giorno».