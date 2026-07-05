Irregolare e con precedenti minaccia la direttrice di un centro per migranti: straniero espulso e portato in un Cpr

Caos e disordini a Robbio, in provincia di Pavia, dove ieri pomeriggio un migrante che in passato era stato ospite del centro locale ha minacciato la direttrice. È stata la stessa donna a chiamare il 112 riferendo quanto stava accadendo ma lo straniero, 29enne e irregolare sul territorio, è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle volanti. A fronte della presunta pericolosità dell’uomo, i carabinieri hanno passato al setaccio tutte le zone circostanti il centro dopo essersi fatti dare un identikit sommario dell’uomo.

Il ricercato è stato individuato a breve distanza dal centro di accoglienza dai militari, che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma, dove hanno proceduto con l’identificazione ufficiale. Com’era già noto agli investigatori, l’uomo, oltre che irregolare in Italia, era già gravato da precedenti. La denuncia a suo carico è stata per minacce e per ingresso illegale sul territorio. A fronte di una posizione già compromessa, e considerando il potenziale di pericolosità sociale, la procura di Pavia ha provveduto a emettere un foglio di espulsione per il 29enne. Con il documento in tasca, è stato accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo in attesa che vengano espletate le pratiche per procedere al rimpatrio nel Paese di provenienza.

“La Lega sostiene da sempre la tolleranza zero nei confronti di questi ospiti indesiderati, che non meritano di rimanere in Italia, e auspichiamo che adesso si possa procedere rapidamente con il rimpatrio di questo individuo”, hanno scritto in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio e l'europarlamentare, Silvia Sardone. “Alla direttrice del Cas va tutta la mia solidarietà e mi congratulo con i Carabinieri e la Prefettura di Pavia, che in poche ore sono riusciti a individuare questa persona pericolosa e trasferirla in un centro per il rimpatrio. È la dimostrazione di come, grazie alla spinta della Lega, la sicurezza sia una priorità di questo governo, che ha permesso di ridurre gli sbarchi e moltiplicare le espulsioni di immigrati irregolari. A chi parla a vanvera, noi rispondiamo con fatti concreti”, ha aggiunto Centinaio. “Per chi arriva nel nostro Paese e si rende responsabile di aggressioni e violenze gravi, la strada è una sola: l'espulsione. La Lega sul punto è chiarissima: i delinquenti stranieri non possono restare in Italia e nei loro confronti bisogna procedere con il rimpatrio immediato.

Per questo, noi spingiamo da tempo sul potenziamento dei Cpr, sull'aumento delle espulsioni e sul pugno duro nei confronti dei criminali di origine straniera. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità”, ha concluso Sardone.