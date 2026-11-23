La polizia di Stato è riuscita a smantellare una collaudata rete criminale dedita al furto e al riciclaggio di vetture di lusso nel capoluogo lombardo. L’operazione, resa nota oggi, lunedì 23 novembre, ha portato al fermo di due uomini, un 32enne di nazionalità moldava e un 37enne romeno, ritenuti gravemente indiziati di aver sottratto due automobili di alta gamma per un valore complessivo superiore ai 300mila euro.

L’inizio delle indagini: il doppio furto

Gli uomini della Squadra Investigativa del Commissariato Centro di piazza San Sepolcro sono entrati in azione lo scorso 26 ottobre, data a cui risale il primo furto accertato. I due stranieri avrebbero preso di mira una vettura da circa 100mila euro posteggiata in via Manzoni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i ladri si sono serviti di dispositivi elettronici per forzare l’apertura e avviare il motore senza effrazione, trasferendo poi il mezzo in un’autorimessa privata nel quartiere Bovisasca. Una volta applicate delle targhe tedesche al posto di quelle originali, l’auto sarebbe stata spostata in un’area di sosta esterna per essere successivamente trasferita oltreconfine, verosimilmente con il supporto di altri complici.

Un secondo episodio analogo si è verificato nella mattinata di mercoledì 11 novembre all’interno di un autosilo multipiano sito in piazza Risorgimento. La notte precedente al furto, i due uomini avevano effettuato un sopralluogo per studiare i punti ciechi e aggirare i sistemi di videosorveglianza, cercando di rendersi irriconoscibili tramite cappucci e cappellini. Il mattino seguente sono entrati in azione, puntando una supercar del valore stimato di 210mila euro: grazie a una chiave clonata preparata in anticipo, hanno messo in moto il veicolo e lo hanno quindi nascosto nello stesso box della Bovisasca.

Il blitz nel garage e il laboratorio in casa

Le indagini tecniche hanno consentito ai poliziotti di localizzare l’autorimessa utilizzata come nascondiglio già la settimana successiva al secondo furto. All’interno del box gli agenti hanno ritrovato la vettura da 210mila euro, sulla quale erano già iniziate le operazioni di camuffamento: l’etichetta identificativa del telaio era stata strappata e una delle cifre centrali della targa risultava alterata tramite l’apposizione di un adesivo. Con l’intervento della Polizia Scientifica, sono stati posti sotto sequestro la chiave duplicata, diverse targhe estere e una valigetta contenente due potenti “jammer”, disturbatori di frequenze particolarmente evoluti dal punto di vista tecnologico che i malviventi riuscivano a gestire direttamente tramite un cellulare sul quale erano salvati numerosi codici radio già impostati e pronti all’utilizzo per future incursioni.

Le riprese dell'operazione (Polizia di Stato)

Individuato il covo dei ladri seriali, gli investigatori hanno avviato una serie di appostamenti discreti intorno all’edificio. Questo lavoro di osservazione ha permesso di risalire all’appartamento in cui vivevano i due indagati, situato in un altro condominio signorile della stessa zona. Nella tarda serata di mercoledì 18 novembre, non appena i due stranieri si sono incontrati, gli agenti li hanno pedinati fino al parcheggio di un fast food a Segrate, nell’hinterland milanese, dove è scattato il blitz che ha portato al loro fermo.

Grazie all’attività di perquisizione, gli inquirenti sono riusciti a recuperare un gran numero di strumenti e di dispositivi tecnologici che chiarivano in modo inequivocabile l’elevato livello di specializzazione dei due stranieri, i quali avevano allestito un vero e proprio laboratorio clandestino dedicato alla contraffazione e al riciclaggio di veicoli di prestigio.

Tra il materiale rinvenuto e sequestrato dalla Polizia figurano:

Una fresa professionale a controllo numerico per l’incisione su metallo, utilizzata con tutta probabilità per ripunzonare i numeri di telaio;

Strumentazione diagnostica controllabile da remoto e apparati per la rimappatura delle centraline elettroniche;

Circa 60 chiavi vergini compatibili con diverse case automobilistiche di lusso, oltre a saldatori di precisione e connettori OBD;

Moduli GPS originali di marchi automobilistici e diversi localizzatori satellitari;

Dieci smartphone, due tablet e un computer portatile impiegati per gestire le operazioni illecite.

Un dettaglio particolarmente rilevante emerso durante il controllo riguarda il ritrovamento di due chiavi già codificate, accompagnate da etichette adesive con i numeri di targa di altrettante autovetture: secondo le verifiche effettuate dagli agenti, i proprietari di quei mezzi non avevano ancora sporto denuncia, segno che i due fermati stavano già pianificando i prossimi colpi in città.