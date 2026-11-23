È finita con un uomo a terra, privo di sensi, la lite scoppiata ieri poco dopo le 17 tra due cinesi in piazzale Maciachini. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, uno dei due avrebbe colpito l’altro con un ombrello e lo avrebbe fatto cadere. La vittima ha 66 anni. Al 112 la segnalazione era arrivata come una rissa. Quando sono arrivati i carabinieri del Radiomobile, però, l’uomo era già a terra e non rispondeva più. I sanitari del 118 lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio, lo hanno rianimato e portato in codice rosso al Niguarda, dove è stato ricoverato in pericolo di vita. Il quadro, per ora, è pieno di vuoti. Il 66enne non ha ferite evidenti e sull’asfalto non ci sono tracce di sangue. Nessuno ha parlato di coltelli o di altre armi. Resta da capire se il malore sia stato provocato dal colpo e dalla caduta, cioè da un trauma, oppure da un infarto arrivato nel mezzo della discussione. Sarà decisivo quello che diranno i medici. É stato rintracciato e fermato il connazionale, si tratta di un 69enne che risiede a Milano. Accusato ora di lesioni aggravate, è stato portato in caserma da militari del Nucleo radiomobile in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Che dipenderanno ovviamente dagli esiti clinici del ricoverato.