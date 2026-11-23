Ieri a Melegnano, è scattato l’allarme dopo che un uomo - di origine britannica o statunitense, sui trent’anni - si era tuffato nelle acque del fiume Lambro dopo essersi allontanato dal reparto di psichiatria dell’ospedale in cui era ricoverato. La segnalazione è arrivata intorno alle 11.45 dai ragazzi della scuola scout della zona e i soccorsi si sono mobilitati subito verso l’area del Castello melegnanese, all’altezza del ponte cittadino, in via Angelo Bozzini. Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco territorialmente competente insieme agli specialisti del soccorso fluviale alluvionale provenienti da Milano; a supporto sono stati inviati quindi anche i sommozzatori, pronti a operare nelle acque del fiume. Per coordinare le ricerche dall’alto è inoltre decollato l’elicottero Drago VF153 del Reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa. Ed è stato proprio l’equipaggio del velivolo a sorvolare il tratto di fiume e a individuare rapidamente la persona in acqua. A quel punto due elisoccorritori sono stati calati giù e in tempi rapidissimi hanno raggiunto l’uomo.

È così che è stata scongiurata la tragedia e l’uomo è stato recuperato dalle acque gelide del Lambro. I soccorritori lo hanno portato in salvo sulla riva, una volta fuori dall’acqua è stato stabilizzato e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Melegnano in codice giallo.