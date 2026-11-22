È stato fermato dalla polizia un dipendente del Manhattan Pub di Torino, accusato dell’omicidio del titolare Francesco Zangari, 66 anni, trovato morto venerdì mattina nel cortile condominiale sul retro della birreria, in via Giachino. Il fermo, disposto dalla procura di Torino, è stato eseguito nella notte tra venerdì e ieri dalla Squadra mobile. L’accusa è di omicidio pluriaggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori nella tarda serata di giovedì Zangari era rimasto nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione, degenerata in una violenta colluttazione proseguita nel piazzale sul retro del pub. Il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato colpito con calci e pugni fino alla morte.

Intorno alle 10 di venerdì qualcuno aveva segnalato al 112 la presenza di un uomo privo di vita nel cortile. Il medico legale aveva riscontrato politraumi, accertando la natura violenta del decesso. Le indagini hanno portato in breve tempo all’identificazione del dipendente, rintracciato nelle vicinanze del locale e accompagnato in Questura. Restano da chiarire i motivi dell’aggressione. L’uomo si trova ora nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Francesco Zangari, 66 anni, noto come Franco, era una figura piuttosto popolare nel quartiere Borgo Vittoria, nella zona nord del capoluogo piemontese. Per decenni Franco e il suo pub sono stati un punto di riferimento per l’underground torinese. Nel locale hanno mosso i primi passi molte band e in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte di chi conosceva Zangari.