“Lilly, Giulia e gli altri ‘scomparsicidi’. Vi dico cosa c’è oggi dietro ai processi”

I social network come specchio della realtà ma anche come elementi di indagine: un nuovo mondo che coabita con la cronaca giudiziaria, la racconta, ma bisogna fare attenzione. È uno dei tantissimi argomenti toccati dal nuovo libro dell’avvocato Nicodemo Gentile, legale di parte lesa in tanti casi importanti, come quelli di Liliana Resinovich e Giulia Cecchettin, nonché ex presidente nazionale dell’associazione Penelope, fondata da Gildo Claps e che da sempre si occupa di casi di persone scomparse. Il suo nuovo lavoro di divulgazione si intitola “Avvoca’, mi dai l’amicizia? - Cronache di un penalista tra processi, televisioni e social” (Faust Edizioni, nella collana di criminologia “Reato di Lettura”).

Avvocato Gentile, vuole parlarci della genesi del suo nuovo libro?

“Questo libro nasce dalla consapevolezza che matura dal quotidiano, dalle intense giornate di lavoro, che portano durante la sera a momenti di maggiore quiete, a utilizzare il telefonino per fare il punto della situazione, per fare ordine di quelle ore che hai trascorso tra appuntamenti, udienze, atti, ricevimento, clienti e quant’altro. Allora vai a vedere il mondo cosa ha detto e cosa ha fatto nel frattempo. In modo consapevole si prende contatto con il mondo social, con le bacheche digitali, con i canali tematici, per andare a vedere il mondo, anche il tuo mondo, come viene raccontato. Mi sono reso conto che in realtà abbiamo un terzo polo che si è creato”.

In che senso?

“Io che ho sempre vissuto di indagini e processi, anche con questi compagni di viaggio che erano le telecamere, a partire dall’omicidio di Meredith Kercher nel 2007, mi rendo conto che ormai quel mondo che era il contatto, l’attrazione tra il mondo della giustizia e il mondo delle telecamere, ha un terzo livello forte, fortissimo, che è rappresentato appunto dai social. E da qui le riflessioni su come i social stanno cambiando i tempi delle telecamere, ma anche il lessico, i rapporti, le performance, le abitudini, e anche il nuovo modo di comunicare di tutti e non solo degli avvocati, ma di tutti gli operatori del servizio giustizia”.

Ne ha tratto una conclusione che è nel libro.

“Mi sono chiesto: come dobbiamo comportarci rispetto a questo mondo vorticoso, roboante, veloce, che non dorme mai, che non ha giorni di chiusura, e quindi come noi ci dobbiamo trasformare? È facile dire ‘giriamoci dall’altra parte’. Io credo che non sia corretto perché la società è cambiata e la società è anche questa: parla, ci impone nuove dinamiche e gli avvocati, che sono operatori sociali, non possono assolutamente far finta di nulla, così come non può far finta di nulla la giustizia. E quindi io, da uomo e professionista, che almeno dal 2007 vive in questo sistema anche di natura mediatica, ho capito e capisco che bisogna fare uno scatto in avanti”.

Nella sentenza d’appello di Alessia Pifferi il processo mediatico è entrato nelle motivazioni. I social hanno modificato qualcosa o sono invece lo specchio di qualcosa a livello fenomenologico?

“È un’estensione della moderna tecnologia, un moderno modo di comunicare, sono strumenti nuovi che però impongono nuove consapevolezze: a tutti, compresi gli operatori della giustizia. Perché la cronaca giudiziaria si è spostata anche e comunque sui social e sui canali tematici e rappresentano il nuovo modo di comunicare e di apprendere notizie di una fetta della popolazione, soprattutto i tantissimi giovani che ormai non guardano più la tv. Quindi sia il mondo della giustizia che il mondo delle telecamere si deve rapportare con questo mondo che è diverso, è più selvaggio, è più fuori controllo”.

Cioè?

“Per pubblicare basta un attimo e poi ci sono i reel, cioè il racconto condensato, concentrato, veloce, a differenza di una giustizia che impone tempi che non sempre sono veloci, tempi nei quali la giustizia fino a un certo punto ha il diritto di dire ancora ‘non posso rispondere’. Quindi chi racconta la cronaca giudiziaria, attraverso questi canali ha questa velocità, questo mezzo così potente e quindi se il canale non è verificato, non è controllato, se il canale non è assolutamente riconoscibile può generare notizie, informazione fuorviante che porta a deragliare. Non significa che chi fa e sceglie di fare informazione a mezzo social è sempre comunque da osservare con cautela, ci sono ottimi professionisti, c’è gente che fa divulgazione sana, importante, anche qualificata e moderna, tuttavia c’è anche un attivismo incontrollabile”.

A volte i social possono essere utili nelle indagini come corredo di indizi per stabilire responsabilità insieme ad altri indizi e prove tradizionali?

“I canali social sono ormai elementi che danno informazioni, vengono acquisiti spesso, vengono sequestrati nelle indagini penali, vengono analizzati, perché noi siamo anche quello che postiamo, quello che commentiamo, quello che riceviamo. Si studiano anche per capire la personalità dei soggetti, per capire gli accadimenti dei fatti: i social possono confermare, smentire responsabilità, moventi, rapporti, relazioni. Accade sia per soggetti giovani che per meno giovani, come nel caso di Liliana Resinovich, in cui i protagonisti sono persone in età da pensione: la loro attività social è stata scandagliata profondamente”.

A proposito di Resinovich, ci sono diversi gruppi su Facebook che si interessano al caso. Crede che riescano davvero a empatizzare, a comprendere il dolore delle famiglie?

“Alcuni gruppi sono virtuosi, sia nel caso di Lilly che in altri perché è una tendenza costante, soprattutto quando si tratta di vicende dove la verità arriva a fatica, non ci sono confessioni, non ci sono dinamiche chiare fin da subito. È evidente anche che molti di questi gruppi servono a soggetti che hanno il vizio, il culto di diventare criminologi, avvocati, consulenti. Oppure abbiamo tutta una serie di soggetti che servono solo a creare confusione, a gettare fango e che sfruttano il potente mezzo dell’anonimato sui social. Questa giungla è uno dei tanti rischi dei social anche in vicende dolorose come può essere quella di una morte sospetta, di un possibile omicidio”.

Nel libro parla del cambiamento e di come la tv abbia avuto un ruolo. Pensiamo al Processo per stupro trasmesso dalla Rai, che avrebbe anticipato l’attivismo di Donatella Colasanti, che negli anni ’90 ottenne che lo stupro diventasse reato contro la persona e non più contro la morale. Se la tv è stata parte di un cambiamento positivo, può accadere anche con i social?

“Io credo tantissimo nella comunicazione-progresso. C’è la necessità di creare, rispetto a questo tipo di comunicazione, con questi nuovi mezzi, nuove consapevolezze. Il social non va a demonizzato, anche perché è una tendenza che non si può fermare. Io ritengo che gli operatori, io parlo del mio mondo, quello della giustizia, non possano arricciare il naso con un atteggiamento snob e girarsi dall’altra parte, un po’ come abbiamo fatto con le telecamere. Non abbiamo governato bene il fenomeno, pensando che ignorandolo questo scomparisse, ma invece è cresciuto tanto, tant’è che ormai le telecamere sono dentro il mondo della giustizia. Non significa che poi bisogna rassegnarsi al Far West, ma bisogna entrarci ed essere soggetti che si fanno portatori di valori. Significa poter parlare e poter quindi veicolare nuove consapevolezze, nuove messaggi e soprattutto fare igiene, fare igiene culturale, nel senso che contrastare con temi, con argomenti, con riflessioni di qualità positive tutto quel magma maleodorante che purtroppo i social possono generare”.

Sulle bacheche social, subito dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, si aveva l’impressione o la speranza che davvero sarebbe stato l’ultimo femminicidio. Noi cronisti rilanciavamo notizie di donne salvate da giovanissimi. Le donne però continuano a morire. Cosa è successo?

“Qualcosa di importante: la vicenda di Giulia ha creato bisogno di vederci meglio, di indossare le giuste lenti per guardare questo doloroso e importante fenomeno. E allora è vero che ci si aspettava una riduzione drastica del fenomeno che purtroppo ancora stenta, tuttavia ci sono nuove direzioni, nuove profondità, nuove trame da seguire. È un percorso lungo, difficile perché è anche di natura culturale e come tutte le cose che sono radicate nella mentalità, nei costumi, negli atteggiamenti, nei comportamenti stentano a essere eliminati dopo poco tempo. Però tanto si è fatto e tanto si sta facendo in un percorso che è un percorso a mio avviso virtuoso. Non bisogna dissipare questo momento”.

Come?

“Dobbiamo continuare e rafforzare in questo percorso di sensibilizzazione e di prevenzione e lo si può fare, a proposito dell’informazione corretta, lo si può fare anche attraverso i social, o i canali tematici, le bacheche digitali, i network, perché comunque si possono veicolare messaggi. Io non demonizzo: i social sono un po’ come sono tutti i mondi, c’è di tutto dentro, c’è la nobiltà e c’è la miseria, e io credo in questo. È necessario essere dentro a questa rivoluzione che, volenti o nolenti, farà il suo percorso e quindi non dobbiamo cercare, come dico sempre io, di fermare questo vento del cambiamento alzando le mani e basta”.

Nel libro compie un excursus che parte da lontanissimo, cioè dal delitto di Wilma Montesi, prima della sua nascita. Cita tantissimi casi e alcuni li chiama “scomparsicidi”. Cos’è uno scomparsicidio, un concetto presente in un recente convegno che avete tenuto con l’associazione Penelope a Trieste?

“Il termine scomparsicidio mette insieme due grandi vicende, ovviamente estremamente dolorose e complicate nella vita delle persone, vicende drammatiche ma che fanno parte della storia degli esseri umani: la scomparsa che poi diventa anche omicidio, la scomparsa che diventa annientamento della persona e che può avere una risoluzione o può essere una scomparsa definitiva. Molti dei grandi femminicidi italiani, quelli che hanno destato maggiore scalpore, che hanno destato maggiore raccapriccio nella comunità, nella gente partono da delle scomparse. Giulia Cecchettin per una settimana era una persona scomparsa, la stessa Giulia Tramontano era una scomparsa. Poi Saman Abbas, Maria Chindamo, Guerrina Piscaglia, Roberta Ragusa. Alcune di queste donne non rientrano poi nella fredda e dolorosa statistica dei femminicidi. Quindi non solo donne uccise in ambito affettivo e familiare, ma donne che poi non hanno una tomba, non hanno un ricordo, non hanno un sepolcro che è pure un diritto, donne che non vengono neanche considerate come morte per femminicidio perché non rientrano in quel tipo di valutazione. Non c’è solo l’annientamento fisico, ma anche la perdita di memoria, la scomparsa che cancella ogni forma di presenza in vita e anche in morte di una persona. Qualcuno lo chiama ‘lupara rosa’”.

Nel libro usa un escamotage letterario: immagina Alfredo De Marsico su Instagram.

“Alfredo De Marsico era la scelta doverosa per chi ama la giurisprudenza e ama la nostra professione. È una scelta, è un impegno, De Marsico rappresenta tra tanti l’emblema dell’avvocato impegnato, raffinato, pieno di risorse, pieno di cultura giuridica, concentrato anche nella funzione culturale della nostra professione. Immagino come un professionista dei tempi che furono, non tanto lontani ma neanche molto vicini a noi, come avrebbe reagito rispetto al mondo social? Una chiusura totale, un rigetto, una distanza snob oppure una contaminazione pur conservando le radici nella tradizione? Io credo che una mente così raffinata, veloce, attrezzata avrebbe scelto di avere una sua pagina, perché io sono, ripeto, fermamente convinto che in questo mondo bisogna starci”.