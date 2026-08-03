Lo scambia per rivale in amore e lo uccide investendolo in auto

Si è fermato per strada per aiutare una donna che si era persa e il gesto gli è costato la vita. È stato infatti investito dall’ex di lei, che vedendola in compagnia di un uomo e credendo che fosse il nuovo partner, lo ha ucciso. La vittima è un motociclista 36enne di Samarate, Federico Venco.

È successo nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Intorno alle 23 la donna, una 39enne, stava andando in moto all’appuntamento che le aveva dato l’ex compagno, di 43 anni. Aveva accettato di incontrarlo un’ultima volta, dopo aver chiuso la relazione circa un mese fa, anche per riavere indietro alcuni effetti personali. Era diretta vicino al cimitero di località «Maddalena», una frazione di Somma Lombardo che si affaccia sul Ticino. Non conoscendo la strada, si stava orientando grazie al navigatore del telefono, ma a un certo punto ha perso il cellulare. Il 36enne sconosciuto, che stava passando anche lui in moto, l’ha notata sul ciglio della strada del Sempione che cercava qualcosa. Si è fermato e le ha offerto aiuto, dandole indicazioni per raggiungere la destinazione.

L’ex della donna, non vedendola arrivare all’incontro, è salito in auto e ha ripercorso la strada per cercarla. Quando l’ha trovata e l’ha vista con un uomo, ha pensato che lei si fosse fatta accompagnare dal nuovo fidanzato. Ha quindi deciso di speronarlo e investirlo. Il 36enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate e i mezzi del 118. Gli accertamenti hanno permesso agli inquirenti di scartare l’ipotesi dell’incidente stradale, facendo scattare per il 43enne l’arresto per omicidio volontario su disposizione del pm di Busto Arsizio, Massimo De Filippo. Dopo il delitto ha anche aggredito la donna, picchiandola. Lei, inizialmente soccorsa dagli automobilisti, è stata accompagnata in codice verde e sotto choc all’ospedale di Gallarate. Il sospetto è che Venco abbia evitato il peggio alla 39enne: in auto l’ex di lei aveva un grosso sasso e un coltello.

Ieri nel Bresciano invece c’è stato un tentato femminicidio. Una donna indiana di 38 anni è stata accoltellata nel tardo pomeriggio fuori dal centro commerciale «Campo Grande» a Castenedolo. Ad aggredirla sarebbe stato l’ex marito, che l’ha colpita mentre lei era con i figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme, e dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale in condizioni gravi. È stata raggiunta da una coltellata al petto, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’ex marito, cittadino italiano di origini pakistane, è stato fermato dai passanti e poi arrestato dalla polizia. Nel 2023 era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della stessa ex moglie. Ferita anche un’amica della donna. La coppia avrebbe litigato per la gestione dei figli.