Rieti-Terni, maxi incidente. Sei le vittime e 30 i feriti

Tragedia sulle strade del Lazio, al confine con l’Umbria. Nel drammatico incidente avvenuto sulla strada statale 79 «Ternana», nel territorio di Colli sul Velino, in provincia di Rieti, sono morte sei persone e altre 30 sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e tre automobili. Sono ancora in corso di accertamento le cause per le quali i veicoli si scontrati lungo l’arteria che collega Rieti a Terni, una strada a scorrimento veloce che collega le due province, tra lo svincolo di Colli sul Velino e quello di Piediluco.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata, creando lunghissime code e disagi agli automobilisti in transito, costretti a seguire percorsi alternativi in direzione Terni e in direzione Rieti.

Violentissimo il frontale avvenuto al km 18,650 tra il camper che viaggiava in direzione Terni e il pullman che procedeva sulla corsia opposta, con a bordo una ventina di passeggeri. Sarebbe stato il pullman a centrare in pieno il camper per cause ancora in corso di accertamento. Dopo l’incidente le altre tre macchine, a catena, non sono riuscite ad evitare i mezzi coinvolti. Una si è ribaltata. Tutte gli occupanti del camper, che nello scontro è andato completamente distrutto, sono morti. Feriti alcuni passeggeri del pullman. Quando sono stati fatti scendere molti erano in stato di choc. Quattro persone sono state trasportate in codice rosso in ospedale con gli elicotteri Ares 118 e 118 Umbria. Ventiquattro i feriti più lievi, tra codici gialli e verdi, trasportati in vari ospedali. Sul posto l’Azienda regionale emergenza sanitaria è intervenuta con tre ambulanze, un’automedica e un elicottero. Almeno sei le squadre dei vigili del fuoco, inviate dai comandi di Rieti e Terni, impegnate nei soccorsi. Nel pomeriggio di ieri l’intera zona era interessata da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata.