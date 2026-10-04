Milano, incendio in via Demonte: donna di 75 anni muore tra le fiamme del suo appartamento

Un incendio è divampato poco prima delle 13.30 di oggi, domenica 4 ottobre, in un appartamento al secondo piano di un edificio di via Demonte 3, a Milano, in zona Cà Granda-Pratocentenaro. Le fiamme hanno avvolto in pochissimi minuti l’abitazione, dove viveva da sola una donna di 75 anni, che è morta nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale e da Sesto San Giovanni. Per l’anziana, però, non c’è stato nulla da fare. Il fumo e le fiamme hanno rapidamente invaso l’appartamento, rendendo impossibile salvarla.

Anziana muore in incendio in appartamento a Milano Una donna di 75 anni � morta a Milano in un incendio divampato oggi, poco prima delle 13.30, nell'appartamento dove viveva da sola al secondo piano di un edificio in via Demonte, 4 ottobre 2026. ANSA/ANDREA FASANI (Andrea Fasani/ANSA)

Il rischio di un’esplosione

All’interno dell’abitazione i vigili del fuoco hanno trovato tre bombole d’ossigeno sanitario utilizzate dalla donna. Una di queste è stata circondata dalle fiamme e i pompieri hanno dovuto metterla in sicurezza. Se le bombole non fossero state isolate e raffreddate, infatti, il forte calore avrebbe potuto provocare un’esplosione, aumentando ulteriormente il pericolo per i soccorritori e per gli altri residenti dell’edificio. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. Le ulteriori indagini sono affidate al Niat regionale, il Nucleo investigativo antincendi territoriale dei vigili del fuoco.

Evacuati i residenti

Il fumo sprigionato dall’incendio ha costretto a evacuare anche i residenti del piano superiore. Alcuni di loro sono stati assistiti sul posto dal personale del 118, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e smassamento da parte dei vigili del fuoco, necessarie per rimuovere i materiali bruciati e verificare l’eventuale presenza di focolai residui. Restano al vaglio del Niat regionale dei vigili del fuoco le cause che hanno provocato l’incendio.