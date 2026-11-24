Nuovi sviluppi investigativi arricchiscono il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi di dettagli inediti sulla “pista delle telefonate”. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli accertamenti tecnici condotti dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri avrebbero indirizzato gli inquirenti su un soggetto sconosciuto, mai emerso prima, il quale sembrerebbe essere l’autore di una delle telefonate anonime giunte a casa Orlandi nei giorni successivi alla sparizione della 15enne, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983.

L’ipotesi del nuovo telefonista

Come riporta La Presse, le analisi del Ris avrebbero consentito di individuare una serie di elementi convergenti e riconducibili a uno “specifico profilo”, fornendo così agli investigatori nuovi spunti per approfondire il filone d’indagine relativo alle chiamate anonime. Tuttavia, al momento, l’identità del presunto telefonista resta sconosciuta. Sulla scorta delle evidenze raccolte, i carabinieri del Nucleo Investigativo sono impegnati in ulteriori accertamenti, finalizzati a verificare l’eventuale coinvolgimento del sospetto nella vicenda e a ricostruire ipotetici collegamenti con altre persone già emerse nei vari filoni d’inchiesta. Le attività investigative proseguono sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma.

L’avvocato Sgrò: “Bisogna seguire per sperare di trovare una soluzione”

“La procura di Roma sta svolgendo tutti gli accertamenti possibili su ogni elemento nuovo o non chiaro”, ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, dopo la notizia. “C’è sicuramente apprezzamento rispetto a tutto quello che stanno facendo i pm e i carabinieri. Non stanno lasciando nulla di intentato ed è questo il metodo, visto che sono passati tanti anni. Bisogna seguire per sperare di trovare una soluzione”, ha poi aggiunto.

I nuovi sviluppi investigativi riportano al centro dell’attenzione uno dei capitoli più controversi della intricata vicenda, ovvero quello delle chiamate anonime. Nei giorni successivi alla scomparsa di Emanuela, i familiari furono contattati telefonicamente da misteriosi interlocutori che, fin dalla prima ora, contribuirono ad alimentare il giallo. E forse, anche ad allontanare dalla verità.