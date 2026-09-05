Mille Miglia, incidente al rally: travolta e uccisa una persona

Un gravissimo incidente scuote il Rally delle Mille Miglia in corso a Brescia, tra Casto e Bione: una persona - individuato in quasi certamente uno spettatore - è stato travolto e ucciso da un’auto in gara durante il passaggio a Bione, in Valsabbia. La corsa è stata sospesa in attesa di ulteriori accertamenti.

Le prime ricostruzioni

Da quanto appreso fino a questo momento, a travolgere uno spettatore sarebbe stata l’auto numero 42 che, uscendo di strada alla penultima curva, ha colpito un giovane ragazzo tra il pubblico. Fatale l’impatto che non ha dato scampo alla vittima. Nella giornata di ieri si è verificato un incidente per l’auto di Perdersoli, il bresciano più atteso, con l’auto in fiamme, mentre nelle scorse ore un’altra auto è finita dentro una scarpata.

Il cordoglio degli organizzatori

“Vogliamo esprimere profondo cordoglio alla famiglia della vittima. Non ci sono molti commenti da fare. Il dolore è grande”, ha dichiarato il presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi, in una conferenza stampa al Centro Fiera di Montichiari per chiarire i contorni della tragedia. “Abbiamo fatto partire immediatamente i soccorsi”, ha aggiunto. Secondo quando detto dal medico di gara, Graziano Guerrini, “lo spettatore vittima dell’incidente sarebbe morto sul colpo secondo i primi accertamenti”.