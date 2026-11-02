Morta in piscina, arrestato l’ex. Quelle minacce: “Io ti annego...”

«Prima o poi ti annego»: Carmine Civitillo, 76 anni - è emerso dalle indagini - la ex moglie l’aveva anche minacciata. Poi lei, lo scorso 27 settembre, è stata trovata morta nella piscina di casa a Erba, piena Brianza comasca. Patrizia Monteleone, 64 anni, era disabile e costretta su una sedia a rotelle dal 2024, quando era sopravvissuta a un terribile ictus. «Sono uscito presto questa mattina e quando sono rientrato, l’ho trovata così», aveva detto l’anziano quel giorno. Provando a lasciar credere che si fosse trattato di un incidente o di un gesto volontario. Ma agli inquirenti da subito molte cose non tornavano.

Ieri l’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Per la Procura di Como, la vittima è stata soffocata prima di essere gettata in acqua con la carrozzina. Lo ha stabilito il medico legale dopo l’autopsia. Tutto sarebbe stata opera dell’ex marito appunto, che è stato fermato dai carabinieri a Benevento, dove è nato e dove era tornato dopo i fatti. Contro Civitillo, ex imprenditore, gli inquirenti contano di avere diversi indizi. A partire proprio dalle minacce, maturate in un clima di forte tensione da quando Patrizia Monteleone, gravemente malata, era stata costretta a tornare a vivere nella stessa casa con l’uomo da cui aveva divorziato dieci anni fa. Lui aveva cattivi rapporti sia con la ex sia con i tre figli.

Il 27 settembre verso mezzogiorno aveva chiamato il figlio: «Vieni subito qua, che c’è tua mamma... Arrangiatevi...». Quando il giovane aveva tirato fuori dall’acqua il corpo della madre, la carrozzina era a bordo vasca ed era fradicia. Se era caduta in acqua, come tutto faceva pensare, chi l’aveva recuperata? Ai primi sospetti si erano aggiunte le testimonianze di alcuni vicini che quella stessa mattina avevano sentito grida di aiuto e le immagini di una telecamera di sorveglianza che aveva ripreso l’auto del 76enne che rientrava ben prima di mezzogiorno. Gli altri tasselli li hanno forniti l’autopsia e le intercettazioni. Il medico legale ha accertato che la donna è morta per soffocamento e che soltanto dopo è stata gettata in acqua. Sulla bocca il cadavere aveva i segni evidenti di una azione meccanica, piccole lacerazioni e ferite dovute a una pressione. La donna inoltre nelle sue condizioni non avrebbe potuto spostarsi da sola e raggiungere il giardino e la piscina. In una serie di telefonate con un cliente cinese negli ultimi giorni Civitillo avrebbe fatto anche riferimento alla eventualità di una fuga. L’anziano non aveva mai tollerato il ritorno della ex moglie tra le mura di casa, dopo la lunga separazione. Da tempo i figli stavano cercando per lei una sistemazione, ma senza successo.