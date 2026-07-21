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Morto l'attore Pippo Di Marca, è caduto dal terrazzo di casa

Nella zona romana di Trastevere è morto Pippo Di Marca attore e regista tetrale di 86 anni. Le forze dell'ordine devono ancora accertare che si è trattato di un incidente

Morto l'attore Pippo Di Marca, è caduto dal terrazzo di casa
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L'attore e regista Pippo Di Marca è morto questa mattina intorno alle 8,40 dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione, in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere, Roma. Nato a Catania, 12 ottobre 1939, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo.

Secondo la dirigente del commissariato di zona, l'86enne sarebbe caduto accidentalmente oppure si sarebbe gettato.

Il corpo è stato ricoperto, per diverso tempo, da un lenzuolo termico nel mezzo della strada recintata dalle forze dell'ordine, mentre chi lo conosceva si accalcava per chiedere informazioni sull'accaduto. I turisti, intanto, come se nulla fosse, continuavano a fare tranquillamente colazione nel dehor del bar a tre metri dal corpo.

Un pò più distante da loro, la disperazione del figlio del regista, seduto su una sedia all'incrocio con viale Trastevere, consolato dalle carezze di un'anziana conoscente.

Tra le ipotesi però un gesto volontario o una caduta accidentale.

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