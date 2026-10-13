Neonato abbandonato in una busta di plastica

Lasciato sotto un albero, appoggiato su un telo. Accanto aveva un sacchetto di plastica con dentro la placenta. Un neonato, probabilmente venuto al mondo poco prima, è stato trovato così nel pomeriggio di ieri a Cinisello Balsamo, nell’hinterland di Milano. Portato in codice rosso in ospedale, è stato curato ed è fuori pericolo. Ha una prognosi di 15 giorni.

Il bimbo era nudo e sporco di sangue. A trovarlo tra via Monte Ortigara e via Pasubio è stata una donna, un’insegnante, che stava portando a spasso il cane. Ha sentito i gemiti provenire da un fagotto in un’area verde e si è avvicinata. Ha visto il bimbo e l’ha coperto con un maglione, poi ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono arrivati subito e hanno portato d’urgenza il piccolo, che ha la carnagione olivastra e potrebbe essere di famiglia sudamericana, all’ospedale Niguarda. Qui i medici della Terapia intensiva neonatale gli hanno prestato le prime cure. L’ospedale ha fatto sapere che il bambino «è stato accolto al Pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove era già tutto pronto per supportare gli specialisti della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale, che lo hanno immediatamente sottoposto a controlli approfonditi. Il bimbo, un maschio di circa 4 chili, aveva una lieve ipotermia: è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. È considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico e infermieristico della Terapia intensiva neonatale, che continuerà a tenerlo sotto stretto monitoraggio». Sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Cinisello e gli investigatori della Squadra mobile di Milano. La notizia è stata «sconvolgente» per la cittadina di 75mila abitanti, spiega il sindaco, Giacomo Ghilardi, ma la vicenda «dimostra che Cinisello forse non è ricca economicamente ma lo è di umanità». Il piccolo era vicino alla parrocchia della Santa Famiglia: «Forse la madre lo stava portando lì».