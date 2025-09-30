Abbonati
Uccide la moglie a sassate in strada e scappa. Orrore a Benevento

La lite sarebbe avvenuta stanotte davanti all'abitazione della coppia, in contrada Fasso a Paupisi. L'uomo ha fatto perdere le tracce

Articolo in aggiornamento

Orrore in strada a Paupisi, nel Beneventano, dove un operaio di 58 anni, Salvatore Ocone, avrebbe ucciso a colpi di pietra la moglie. La donna, Elisa Polcino, 49 anni, è morta sul colpo. Secondo quanto riporta La Presse, l'uomo avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Benevento per raccogliere le prime testimonianze e chiarire la posizione del presunto aggressore. Sono in corso le ricerhe.

L'aggressione mortale

L'omicidio si sarebbe consumato nella notte di martedì 30 settembre davanti all'abitazione della coppia, in contrada Fasso a Paupisi, un paesino di 1400 anime nel Sannio. Il 58enne avrebbe colpito la moglie alla testa con una pietra, lasciandola esanime sull'asfalto.

Dopodiché si sarebbe dato alla fuga. A trovare il corpo senza vita della donna sarebbero stati i suoi familiari, che hanno allertato immediatamente il 112. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per la 49enne non c'è stato nulla da fare.

