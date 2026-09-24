Ragazza di 20 anni accoltellata alle spalle a Salerno, è giallo: caccia all’aggressore

Una ragazza italiana di 20 anni è stata aggredita nella serata di mercoledì 23 settembre mentre si trovava da sola nel centro storico di Salerno. La giovane, residente in provincia, sarebbe stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto e colpita con un’arma da taglio. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 in largo San Tommaso d’Aquino. A far scattare l’allarme è stato un passante, che ha notato la ragazza ferita e ha segnalato quanto accaduto alla Polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante, mentre la giovane è stata soccorsa e accompagnata in ospedale.

La ragazza sorpresa alle spalle

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la ragazza si trovava sola quando sarebbe stata improvvisamente raggiunta alle spalle. L’aggressore l’avrebbe colpita per poi allontanarsi. L’episodio ha fatto scattare l’intervento della Polizia, che ha effettuato i primi accertamenti sul luogo dell’aggressione. Gli investigatori stanno ricostruendo i momenti in cui la giovane è stata ferita per mettere a fuoco la dinamica dell’accaduto.

Il ricovero

La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Il quadro iniziale ha richiesto un intervento urgente, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita. La giovane ha trascorso la notte in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle ferite riportate né sulla prognosi se non il fatto che la giovane ha perso molto sangue.

“Non lo conosco”: il racconto della ragazza

Intervenuta telefonicamente alla trasmissione “Dentro la notizia” su Canale 5, la ragazza ha raccontato alcuni momenti dell’aggressione e ha ribadito di non conoscere l’uomo che l’ha colpita. La giovane ha spiegato che stava passeggiando in attesa di fare una videochiamata quando si è accorta di essere stata raggiunta alle spalle. L’aggressore, secondo il suo racconto, non le avrebbe detto una parola. È stata lei a chiedergli “chi sei?” e “che vuoi?”, perché non lo aveva mai visto prima. La ragazza ha raccontato inoltre di aver ricevuto una o due coltellate, senza riuscire a precisare il numero dei colpi, e poi alcuni pugni. A quel punto è riuscita a fuggire, mentre l’uomo sarebbe tornato nella direzione da cui era arrivato. La giovane ha spiegato di essere rimasta spiazzata dall’accaduto, tanto da chiedersi se l’aggressore potesse averla scambiata per un’altra persona.

Le indagini per identificare l’autore

La Polizia di Stato prosegue ora le indagini per risalire alla persona che ha aggredito la ragazza. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e a individuare il responsabile. Restano da chiarire soprattutto le ragioni dell’aggressione