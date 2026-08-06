“Salterete in aria”: evacuati 6 centri commerciali

Sei centri commerciali di Milano e hinterland sono stati evacuati nel pomeriggio di ieri per sei allarmi bomba identici, che però fin qui non hanno trovato riscontro. Coinvolte centinaia di persone, tra clienti e dipendenti dei grandi magazzini. L’allarme è arrivato al centro commerciale Bonola, all’outlet Scalo Milano di Locate Triulzi, al Fiordaliso di Rozzano, al Carosello di Carugate, all’Acquario di Vignate e alle Cupole di San Giuliano Milanese.

«Salterete tutti in aria», diceva la mail anonima che annunciava la presenza dell’ordigno. Ancora: «Voglio essere contattato dal presidente della Repubblica». Tutti i presenti sono stati fatti uscire con urgenza e per precauzione. Subito sono scattate le verifiche degli artificieri di polizia e carabinieri, con i cani anti esplosivo. In alcuni casi sono terminate senza esito, mentre in altri centri ieri sera erano ancora in corso. «Per motivi di sicurezza e a titolo precauzionale, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente Scalo Milano Outlet & More scriveva on line la direzione del centro commerciale a sud di Milano -. La sicurezza dei nostri ospiti, dei partner commerciali e dei dipendenti è, come sempre, la nostra massima priorità. Vi ringraziamo per la comprensione e la pazienza mentre collaboriamo strettamente con le autorità competenti». Dello stesso tenore le comunicazioni al pubblico degli altri mall presi di mira. La maggior parte dei luoghi coinvolti dovrebbe riaprire già oggi.

Inoltre il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, ha spiegato ai suoi concittadini: «Sono immediatamente scattate le procedure previste dai protocolli di sicurezza», con l’intervento delle forze dell’ordine che «hanno provveduto all’evacuazione dell’area per garantire la massima tutela delle persone presenti», e ha invitato «tutti i cittadini a non avvicinarsi alla zona interessata e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali, evitando la diffusione di notizie non verificate». Gli investigatori indagano sulla provenienza della mail.