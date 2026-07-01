Scooter non si ferma all'alt dei carabinieri, un morto dopo l'inseguimento

Altro sangue sulle strade. Un uomo è morto a seguito di un incidente dopo un inseguimento dei carabinieri. L'episodio è avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alt dei militari. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, andato avanti lungo la strada statale 16.

La dinamica

Al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei carabinieri. Sul posto dell'incidente è subito intervenuto il 118, con l'ambulanza medicalizzata. Sul posto, oltre ai carabinieri, ci sono la polizia stradale e la polizia locale. A perdere la vita sarebbe il passeggero dello scooter, perché gli si sarebbe sfilato il casco. I soccorritori hanno provato a lungo le manovre di rianimazione ma purtroppo non c'è stato nulla fare. L'altra persona, invece, è stata presa dai carabinieri.

I precedenti

Lo scorso 22 giugno, a perdere la vita sulle strade di Milano è stato l’agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, caduto dalla morto di servizio durante un inseguimento di un suv che non si era fermato a un posto di blocco.

Nel novembre 2024 a perdere la vita, sempre a Milano, è stato, il 19enne in sella allo scooter guidato da un amico che morì cadendo nello schianto al termine di un lungo inseguimento con i carabinieri.