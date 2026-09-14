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Cronaca nera

Sparati pallini di plastica con arma ad aria compressa da una finestra: una 50enne colpita al braccio

È successo in via della Giuliana, nel quartiere Prati di Roma intorno alle 18,30. Si tratta di una ferita lieve

Redazione web
Carabinieri
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Una donna di 50 anni è stata colpita al braccio da pallini, dal materiale ancora da definire - forse plastica o ceramica - sparati da una finestra mentre passava in via della Giuliana quartiere Prati di Roma. La donna si trovava di fianco a un ristorante a quell’ora ancora chiuso. Erano le 18,30 di oggi. La vittima ha avvertito un improvviso dolore alla spalla e notato una macchia di sangue. Si tratta di una ferita lieve.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri avvertiti dalla stessa vittima, che ha raggiunto in taxi, il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito dove è tutt’ora in attesa che le venga estratto il proiettile conficcatosi all’altezza del tricipite del braccio sinistro.

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