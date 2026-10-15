Studentessa in Erasmus violentata a Milano: “Immobilizzata da due nordafricani”

Una studentessa tedesca di 21 anni sarebbe stata aggredita alle spalle e violentata all’alba di giovedì in via Crespi, nei pressi del parco Trotter a Milano. La giovane avrebbe provato a scappare ma i due uomini la avrebbero immobilizzata.
Dopo la violenza, avrebbe chiesto aiuto a due turisti italiani e ai carabinieri del nucleo radiomobile che passavano di lì. Avrebbe poi trascorso tutta la mattinata di oggi alla clinica Mangiagalli, seguita dai sanitari del soccorso Svs. “Sono stata violentata in strada da due uomini. Erano due stranieri, nordafricani”, avrebbe raccontato, secondo quando riporta La Repubblica.
Si cercano ora riscontri alle sue parole e gli investigatori, coordinati dalla procura, sono già al lavoro sulle telecamere della zona per ricostruire la dinamica e dare un volto agli aggressori.