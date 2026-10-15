Studentessa in Erasmus violentata a Milano: “Immobilizzata da due nordafricani”

Officina abusiva trasformata in base dello spaccio a Velletri, vicino Roma. I carabinieri hanno dato esecuzione a un' ordinanza che dispone 17 misure cautelari (5 arresti in carcere, 5 ai domiciliari, 5 sottoposti all'obbligo di dimora e 2 all'obbligo di presentazione in caserma). Dalle indagini dei militari della compagnia di Velletri � emersa l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Velletri, Lariano e il nord pontino, con modalit� organizzate e strutturate, caratterizzato da una precisa suddivisione dei compiti tra i vari sodali: alcuni organizzavano gli incontri per la consegna della droga mentre altri della gestione della logistica. Il gruppo utilizzava un'officina abusiva per lo stoccaggio e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, nonch� al coordinamento delle attivit� di spaccio. Nel corso delle operazioni e dell'attivit� investigativa sono stati eseguiti 9 arresti in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo e una "pen gun", (ossia un'arma da fuoco di piccole dimensioni camuffata per sembrare una comune penna) che pu� a esplodere singoli colpi calibro 9x21, insieme a centinaia di cartucce e proiettili. 7 OTTOBRE 2026. ANSA/CARABINIERI + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

Una studentessa tedesca di 21 anni sarebbe stata aggredita alle spalle e violentata all’alba di giovedì in via Crespi, nei pressi del parco Trotter a Milano. La giovane avrebbe provato a scappare ma i due uomini la avrebbero immobilizzata.

Dopo la violenza, avrebbe chiesto aiuto a due turisti italiani e ai carabinieri del nucleo radiomobile che passavano di lì. Avrebbe poi trascorso tutta la mattinata di oggi alla clinica Mangiagalli, seguita dai sanitari del soccorso Svs. “Sono stata violentata in strada da due uomini. Erano due stranieri, nordafricani”, avrebbe raccontato, secondo quando riporta La Repubblica.

Si cercano ora riscontri alle sue parole e gli investigatori, coordinati dalla procura, sono già al lavoro sulle telecamere della zona per ricostruire la dinamica e dare un volto agli aggressori.