Tragedia all’Università «La Sapienza» di Roma dove uno studente di origine olandese di 58 anni è stato trovato senza vita all’interno di una tenda, montata insieme ad altre nella città universitaria per protestare per il diritto alla casa. Secondo una prima ricostruzione la vittima, Alessandro Ingusci, soffriva di una disabilità e problemi cardiaci. L’uomo aveva scritto che dormiva in tenda perché non era riuscito a partecipare al bando per gli studentati e che aveva avuto un infarto la scorsa estate. Sul posto, poco dopo la segnalazione, sono intervenuti gli operatori sanitari e la polizia di Stato che non hanno potuto far altro che constatare il decesso con la salma che è stata messa a disposizione del medico necroscopo in attesa di accertamenti.

La rettrice uscente de La Sapienza Antonella Polimeni ha espresso «profondo dolore per la scomparsa di uno studente che, in questi giorni, sostava tra gli spazi di Fisica e all’interno della Città universitaria», aggiungendo che «nei giorni scorsi, le strutture universitarie hanno avuto diverse ripetute interlocuzioni dirette con lui e sono intervenute, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti, per individuare e proporre soluzioni concrete di accoglienza e sostegno» e spiegando che all’uomo erano state proposte alcune soluzioni per affrontare la situazione e trovare un alloggio. Ma è polemica. Secondo la Cgil romana, Alessandro aveva intrapreso anche uno sciopero della fame per denunciare la propria condizione e chiedere una risposta alle istituzioni competenti. «Si tratta di una vicenda drammatica, sulla quale riteniamo indispensabile che venga fatta piena luce, ricostruendo le circostanze della morte, le richieste avanzate dallo studente e le risposte ricevute», spiega il sindacato. «Al di là delle responsabilità che dovranno essere accertate, questa tragedia richiama con forza una questione che da tempo denunciamo: il diritto allo studio non può essere garantito senza assicurare anche il diritto all’abitare. Nella nostra città migliaia di studenti e studentesse si confrontano quotidianamente con affitti insostenibili, un’offerta di alloggi pubblici largamente insufficiente e un mercato immobiliare sempre più orientato alla rendita e alla speculazione».