Tragedia nel Pavese, 16enne morto investito da un'auto mentre era in monopattino

Ha perso la vita nella notte un ragazzo di soli 16 anni travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Il gravissimo incidente si è verificato intorno alla mezzanotte. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, K. S. M., questo il nome della giovane vittima, stava percorrendo via Emilia in località Cardazzo, nel territorio comunale di Bosnasco, in provincia di Pavia, quando è rimasto coinvolto nel sinistro.

A quanto pare il ragazzo viaggiava su un monopattino senza luci né casco. Una Fiat Panda, guidata da un 72enne, è sopraggiunta alle sue spalle. L'uomo non ha visto il monopattino nel buio e lo ha travolto. Non avrebbe avuto nemmeno il tempo di toccare i freni. Il piccolo mezzo è comparso all'improvviso, e non c'è stato modo di fare niente. L'impatto è stato molto violento, tanto che il giovane è stato scaraventato per diversi metri e nel toccare terra ha sbattuto la testa. Immediato l'intervento del 72enne e degli altri automobilisti, che hanno allertato il 118. All'arrivo dei soccorsi, inviati dall'ospedale San Matteo di Pavia, il 16enne era già privo di sensi e non ha mai ripreso conoscenza.

Ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Gli operatori hanno infine dovuto arrendersi e constatare il decesso. Il ragazzo viaggiava senza casco, purtroppo il colpo ricevuto alla testa si è rivelato fatale. Troppo gravi le lesioni. Ad occuparsi del caso sono i carabinieri del reparto radiomobile della compagnia di Stradella.