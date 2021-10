"A 11 anni con la cocaina": così due famiglie spacciavano a Canicattì

Una palazzina trasformata in un fortino di spaccio, con un sistema di sorveglianza (abusivo) di otto telecamere che garantiva a due famiglie una certa tranquillità mentre smerciavano cocaina, eroina e hashish. Bimbi utilizzati come corrieri della droga dai familiari, spesso in competizione tra loro. Decine di tossicodipendenti che confluivano in quella via per assicurarsi qualche dose.

Il centro di questo commercio di sostanze stupefacenti era un condominio in viale della Vittoria a Canicattì, nell'agrigentino. A finire nei guai, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sono un uomo e tre donne. Una di queste è stata sorpresa in compagnia della figlia di 11 anni mentre entrambe stavano trasportando dosi di cocaina: " La mamma aveva sette dosi di cocaina nascoste nell'abbigliamento intimo - ha ricostruito il capitano dei Carabinieri Luigi Pacifico - ma anche la bambina aveva dosi di cocaina addosso. Un'attività di spaccio veramente spregiudicata che ha trasformato la zona in un contesto degradato ". Due delle indagate erano state arrestate in passato perché sorprese a spostare cocaina da Palermo a Canicattì. Nella palazzina, con l'aiuto dei cani delle unità cinofile, i militari hanno sequestrato diverse dosi di marijuana confezionata e pronta per essere rivenduta. I vigili del fuoco sono intervenuti per smantellare le telecamere con cui gli spacciatori sorvegliavano la strada.