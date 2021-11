Sette ragazzi italiani picchiati a Varsavia: "Forse scambiati per altre persone"

Brutta e dolorosa disavventura per 7 ragazzi italiani in vacanza a Varsavia, aggrediti nella notte fuori da una discoteca. I giovani, tutti sui venti anni, sono stati assaliti alle spalle e picchiati intorno alle 4 di notte tra venerdì e sabato. Le vittime sono residenti a Scandicci, nella Città metropolitana di Firenze, ed erano partiti alla volta della Polonia giovedì scorso per andare a trovare due amici che stanno studiando nel Paese slavo per l'Erasmus.

In base alle ricostruzioni fatte dalla polizia locale, l'aggressione sarebbe stata perpetrata da una banda di picchiatori armati di tirapugni e intenzionati a lasciare ferite profonde sulla pelle dei loro bersagli, per motivi ancora sconosciuti. Secondo gli investigatori, i ragazzi toscani sarebbero stati vittime di un tragico equivoco, dato che la gang in questione li avrebbe scambiati per altri italiani a cui stava dando la caccia per riparare a un presunto torto subito. Gli agenti stanno nel frattempo interrogando i ragazzi aggrediti e tutti i testimoni della scena.