Addio a Franco Ziliani, signore del Berlucchi

Si è spento a 90 anni Franco Ziliani, famoso enologo e fondatore, nel 1961 insieme al conte Guido Berlucchi, delle cantine Berlucchi di Erbusco, nel bresciano.Lo riporta il Giornale di Brescia. Negli anni questa cantina ha acquisito grande prestigio internazionale e i suoi vini sono diventati una delle etichette italiane più note nel mondo. Proprio quest'anno la cantina della Franciacorta ha celebrato i 60 anni di storia e per il 2022 Berlucchi è stata premiata "cantina dell'anno" dalla guida Gambero Rosso.

Nel 1961, Franco Ziliani e il conte Berlucchi sigillarono le prime 3000 bottiglie di pinot Franciacorta. Per celebrare l'anniversario, quest'anno sono state organizzate diverse iniziative, tra cui un grande concerto di Stefano Bollani al teatro Grande di Brescia. Da tempo Franco Ziliani non era più alla guida della storica cantina, che ora è nelle mani dei figli Cristina, Arturo e Paolo Ziliani.