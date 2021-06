Sileri sconfessa Speranza: "Limite al ristorante? Va rivisto e abolito"

È ancora caos sui ristoranti. Da ieri, 1 giugno, hanno aperto al chiuso anche in zona gialla. Ora la ristorazione può ripartire e diventare uno dei volani della ripresa economica, sfruttando al massimo la stagione turistica ormai arrivata. Certo, mascherine e distanziamento rappresentano la nuova normalità, ma l'assenza del coprifuoco in zona bianca e la sua contrazione in zona gialla sono già un notevole passo avanti. Se su queste norme si è ormai raggiunta la chiarezza, sul numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo c'è ancora molta confusione. Ieri il ministero della Salute ha diramato una faq in cui ribadisce che sia in zona bianca che in zona gialla possono stare al tavolo al massimo 4 persone se non conviventi. Tante le polemiche alle quali si sono aggiunte oggi le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che dai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 ha sconfessato quanto detto 24 ore prima dal ministro Roberto Speranza.

" Il limite è fissato a 4, per maggior sicurezza, ma spero che venga presto rivisto perché è chiaramente molto restrittivo. Io sono tra quelli che era per l'aumento dei posti a tavola, francamente li aumenterei a 8-10, e poi liberalizzerei dai primi di luglio, quando dovremmo avere oltre i 30milioni di persone con la prima dose del vaccino fatta ", ha dichiarato il sottosegretario alla Salute. Nemmeno Sileri, che nel governo Conte ricopriva il ruolo di viceministro nel ministero presieduto da Roberto Speranza crede nelle azioni del titolare del dicastero. La confusione sul numero di posti a tavola regna sovrana tra clienti e ristoratori, che ora pretendono chiarezza dalle istituzioni. Ne va del lavoro e anche della ripartenza, perché escludere la possibilità di fare tavolate tra amici limita notevolmente il servizio nella ristorazione.