Mascherine, bar e ristoranti: ecco tutte le nuove regole

Lentamente l'Italia ha iniziato il viraggio dal giallo al bianco e già da lunedì tre regioni andranno nella fascia di rischio più bassa. Questo implica l'abolizione del coprifuoco e la riapertura totale di tutte le attività. Intanto il Cts ha delineato le linee guida per gli avventori dei locali che vorranno frequentarli in sicurezza, dando termini e indicazioni precise per l'utilizzo della mascherina e non solo.

Ristoranti al chiuso

" I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo tranne nei momenti del bere e del mangiare ", ha deciso il Cts sulla base delle linee guida fornite dalle Regioni. Infatti, dal 1 giugno verranno riaperti anche i ristoranti al chiuso e questo implica maggiori livelli di guardia per evitare i contagi, come ampiamente spiegato da ormai molti mesi da tutti i virologi.

D'ora in poi, quindi, tutti i ristoranti potranno operare regolarmente anche se non hanno a disposizione un dehor o uno spazio esterno, ovviamente prevedendo il distanziamento imposto dalle norme contro il contagio da coronavirus. Le distanze, che variano tra 1 e 2 metri, per il Cts possono essere ridotte solo " con barriere fisiche di separazione, se non rappresentano un elemento nella perturbazione della ventilazione e non comportano la riduzione del ricambio d’aria ".

La differenza tra zona bianca e zona gialla in questo caso è minima, perché la seconda anticiperà di appena due giorni le misure che dal 1 giugno varranno per tutto il Paese. In Italia al momento non ci sono regioni in fascia arancione e il trend dei contagi sembra ben promettere anche per le prossime settimane. Pertanto, al netto delle tre regioni che già dal 31 maggio potranno riaprire tutti i bar e i ristoranti senza discriminazioni, dal primo giorno di giugno cadranno le ultime limitazioni per i locali.

Consumazioni al bancone e buffet

Tornano le consumazioni al bancone garantendo la distanza di almeno un metro tra le persone. Se il locale non prevede al suo interno posti a sedere, il Cts ha deciso che si deve " consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione ". I menù sarebbero preferibili in modalità virtuale e per i buffet si dovranno organizzare " mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie ".

Il coprifuoco

In zona bianca non è previsto nessun coprifuoco. In zona gialla, invece, fino al 7 giugno resta fissato dalle 23 alle 5 dal mattino. Dal 7 giugno viene ridotto di un'ora, quindi dalle 24 alle 5 del mattino, per poi essere definitivamente abolito a partire dal 24 giugno.