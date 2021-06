Stop alle tavolate: al ristorante solo in quattro

Articolo in aggiornamento

Il ministero della Salute ha chiarito le linee guida per il ristorante e dato maggiori spiegazioni sulle nuove direttive: " Nelle attività dei servizi di ristorazione, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi ". Quindi il limite resta sia nelle regioni in giallo che in quelle in bianco.