Battisti resta in carcere: richiesta respinta e niente domiciliari

Preso atto dei benefici ricevuti da alcuni boss ed affiliati mafiosi, che si erano visti "liberati" dal regime del carcere per passare agli arresti domiciliari a causa del potenziale pericolo di contagio da Coronavirus, anche Cesare Battisti aveva cercato di cavalcare l'onda e di avanzare lo stesso genere di richiesta.

Non gli è andata bene, tuttavia, come riportato da AdnKronos: i giudici del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, infatti, hanno respinto l'istanza presentata dagli avvocati che tutelano gli interessi dell'ex componente dei Proletari armati per il comunismo. Battisti, dunque, rimane recluso dietro le sbarre del carcere di Oristano, all'interno del quale sta scontando la pena dell'ergastolo.

"Teme il contagio" , avevano comunicato i legali al Tribunale di sorveglianza, nel momento in cui era stata presentata l'istanza di scarcerazione finalizzata all'ottenimento di una misura cautelare alternativa atta a limitare le possibilità di contagio da Covid-19. "Inoltre da un anno e mezzo è l’unico in isolamento di alta sicurezza ad Oristano e da allora non vede parenti" .

Dopo essere finito in manette in Bolivia nello scorso 2019 per i quattro omicidi a lui attribuiti, l'ex terrorista aveva riconosciuto le proprie responsabilità nel momento del rientro in Italia. La condanna, dunque, arriva per aver assassinato Antonio Santoro, maresciallo del Corpo degli agenti di custodia (6 giugno 1978), il gioielliere Pierluigi Torregiani ed il macellaio militante nell'Msi Lino Sabbadin (16 febbraio 1979) e l'agente della Digos Andrea Campagna (19 aprile 1979).

Proprio il figlio di una delle sue vittime, Alberto Torregiani, si dice sollevato per l'esito del responso. "Ci ha provato, com'é giusto che sia dandogli la possibilità. Lo avrei fatto pure io. La fortuna è stata che si sono accorti di questo errore clamoroso fatto dal ministero di Grazia e Giustizia in tempo da non creare altre problematiche" , dice il figlio del gioielliere ricordando il clamore suscitato dalle scarcerazioni dei boss, uno scandalo che ha travolto lo stesso Alfonso Bonafede. "Ma se Battisti fosse stato nella lista di quelli pronti a uscire, avrebbe creato dei grossi danni, politici più che morali. Il rischio ci poteva essere ma a quel punto sarebbe stato voluto. Trovo assurdo anche aver dovuto creare un decreto per poter riportare in carcere i mafiosi che loro stessi hanno liberato" , attacca ancora Torregiani, rimasto paralizzato proprio durante l'agguato mortale al padre da parte di Battisti.