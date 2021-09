"Beduino", "Ti stacco la testa": le violenze sui bimbi dell'asilo

"Ti stacco la testa". "Bestia, oca, beduino". "Vi taglio le mani". Sono alcune delle paroli scioccanti con cui una maestra d'asilo di Biassono (Monza) si rivolgeva ai piccoli alunni, 17 bambini tra i 3 e i 5 anni, uno dei quali disabile.

I maltrattamenti - perché oltre alle parole, la "maestra" trascinava e percuoteva i bimbi - sono avvenuti tra aprile e giugno. Le prime segnalazioni sono arrivate ai Carabinieri dopo che alcuni bambini hanno mostrato segni di spavento e traumi. L'indagine, coordinata dalla procura di Monza, è scattata immediatamente. I militari hanno piazzato telecamere e microfoni nascosti nelle aule dell'asilo e hanno registrato le aggressioni fisiche verbali a cui i bambini erano sottoposti dalla 59enne: se un bimbo non obbediva agli ordini o le rispondeva, la donna lo trascinava per i vestiti e per le braccia. In alcuni casi, la 59enne si è scagliata con calci e pugni sugli alunni. I militari sono intervenuti dopo aver raccolto un quadro indiziario completo. La donna dovrà rispondere delle accuse in tribunale. Nel frattempo, è stata interdetta per un anno dall'esercizio della professione.