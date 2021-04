"Bisogna agire prima del tampone" Come evitare che il virus degeneri

Evitare che il virus degeneri adesso è possibile anche restando nella propria abitazione, ed evitando così di pesare sulle strutture ospedaliere già in affanno. Giuseppe Remuzzi, pluridecorato direttore dell'Istituto farmacologico Mario Negri di Milano, ha infatti spiegato a La Nazione che “ora i medici di base hanno a disposizione un protocollo per curare il Covid a domicilio. Sta a loro decidere se applicarlo o meno. Il vantaggio è enorme per il paziente, le strutture ospedaliere e il servizio sanitario nazionale” . Il documento è nato dall'intuizione del professor Fredy Suter, primario infettivologo a Bergamo, reso noto nelle linee generali a fine novembre, ampliato e infine pubblicato in forma di relazione preliminare.

Ecco come battere il virus sul tempo

Andiamo quindi a vedere come poter evitare che il virus degeneri. Fondamentale è il fattore tempo. Ovvero, si deve agire prima di avere in mano l’esito del tampone, quando si avvertono i primi sintomi riconducibili al Covid. E i sintomi sono quelli che ormai tutti conosciamo: tosse, febbre, stanchezza, dolori muscolari, mal di gola, nausea, vomito, diarrea. Se si agisce subito si riesce a scongiurare che la malattia degeneri in polmonite interstiziale.

“stessa messa in campo per qualunque infezione delle alte vie respiratorie: antinfiammatori tipo Aspirina o Aulin in alternativa. Niente tachipirina: il paracetamolo non inibisce l'enzima che scatena l'infiammazione”

“si ricorre a cortisone, eparina, antibiotico, ossigeno. A seconda dei casi”.

Fondamentali i medici di base

Ecco la terapia da seguire e che i medici di famiglia possono utilizzare: si tratta della. In questo modo, secondo quanto asserito dall’esperto, il miglioramento è immediato. Dopo circa 8 o 10 giorni il soggetto deve sottoporsi a un esame ematico per controllare sia gli indici di infiammazione, che la coagulazione e la funzione renale. Nel caso in cui la situazione vada comunque peggiorando,