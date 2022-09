Oltre 700mila euro di bolletta: San Patrignano a rischio chiusura

Anche San Patrignano rischia di dover chiudere a causa del caro bollette. Con l’aumento vertiginoso dei prezzi di gas ed elettricità, la comunità, che al momento ospita gratuitamente 700 tra ragazzi e ragazze con dipendenze, non ce la fa a tenere aperti alcuni settori. Gli aumenti delle utenze si fanno sentire anche a San Patrignano, dove è arrivata una bolletta da 730mila euro per il gas che è stato consumato in un solo mese, quello di agosto. A conti fatti, questa cifra è oltre dieci volte quella pagata solitamente nello stesso periodo. Un anno fa la bolletta era stata di 70mila euro.

A repentaglio le attività della comunità

A dare la notizia è stata la stessa comunità in una comunicazione: "Sono cifre che rendono la dimensione tragica del fenomeno. I costi dell'energia hanno oggi un impatto tale su San Patrignano da mettere a repentaglio le attività previste per la formazione dei ragazzi e ragazze in percorso di recupero. Il rischio è pregiudicare addirittura il modello di sostenibilità economica che la comunità ha saputo realizzare, e quindi la sua capacità di accogliere un numero sempre maggiore di persone".

Ospiti a parte, ci sono anche circa 225 dipendenti, tra collaboratori e volontari. Il percorso di recupero per i ragazzi che vengono accolti a San Patrignano avviene grazie a programmi individuali nei quali la formazione professionale ha un ruolo molto importante in vista del reinserimento futuro dei giovani nella società. In questo momento San Patrignano è un'impresa sociale che si articola in circa una quarantina di settori formativi, dalle cucine ai laboratori artigianali, dal forno al food. Per molti di questi settori l'attività è resa possibile proprio grazie all'utilizzo di energia elettrica e gas.

La richiesta di aiuto