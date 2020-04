Casa di riposo, una donna: "Nella bara di mia madre c'era un'altra persona"

“ Nella bara di sua madre c’è un’altra persona ”. Si è sentita dire questa frase una donna che ha perso la mamma ospite in una casa di riposo a Milano. Durante la puntata de Chi l’ha visto ha raccontato la sua storia.

La situazione nel capoluogo lombardo

La struttura l’ha contattata e le ha detto che era successo un disguido. La donna ha sottolineato quanto le era stato riferito: “ Facendo un giro di ricognizione al primo piano, dove mettono i morti in attesa di essere portati in camera mortuaria, ci siamo accorti che la sua mamma è ancora lì - ha proseguito -. Quindi nella bara di sua madre c’è un’altra persona ”. In quel momento, la donna ha detto di essersi resa conto “ del modo in cui lavorano in questo posto, dove non hanno rispetto né per i vivi né per i morti ”.

Nella struttura milanese interessata dalla vicenda sono decedute 70 persone su 190 ospiti e la stessa situazione si sta vivendo nell’edificio collegato. La donna ha chiesto che venga fatta giustizia per questi morti che si potevano evitare in quanto si è compreso “ da subito che questo era il virus degli anziani ” e gli ospiti della casa di riposo non sono stati tutelati. Un’altra donna ha invocato maggiore sicurezza per gli anziani e per chi arriverà in futuro nelle case di cura.

La situazione a Rocca di Papa

Sempre a Chi l’ha visto, un’altra donna ha riferito quanto le è accaduto nella San Raffaele di Rocca di Papa, ai Castelli romani. Ha detto che suo padre è stato ricoverato con una persona sintomatica e che la famiglia era consapevole di questo.

La donna ha chiesto per quale motivo il paziente non fosse stato isolato da subito. E ha aggiunto la risposta che le è stata data: “ Signora io non posso mettere in isolamento tutti i pazienti che manifestano febbre e tosse ”. Quindi la donna ha saputo da suo padre che, una volta arrivato l'esito dei tamponi, i pazienti sono stati lasciati soli per varie ore. Inoltre, ha evidenziato che il personale sanitario non entravano più nelle stanze per paura di contagiarsi. " Nessuno - ha precisato la donna - sapeva quello che stava succedendo ", ad eccezione sua e di pochi altri, i quali erano in contatto diretto con i propri parenti. Poi ha lanciato un appello affinchè venga fatta luce su quanto accaduto.