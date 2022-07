Colpito da un malore durante la partita: morto ex del Cagliari

Dramma a Cagliari. La partita con gli amici, poi il malore e il vano intervento dei soccorsi: una tragedia quello che è avvenuta ieri sera, nel campo del Vecchio Borgo Sant’Elia, durante un memorial calcistico. Un giovane centrocampista, Andrea Musiu, 20 anni, è morto proprio nel corso di una partita di calcio, sotto gli occhi attoniti degli altri giocatori.

Secondo quanto riferito dall'Unione Sarda erano da poco passate le 19 quando il ragazzo, durante una partitella tra amici, si è accasciato lasciando tutti sotto choc. Era finito il primo tempo: "L'arbitro aveva appena fischiato" , racconta il padre di un giovane avversario del ragazzo, " a un certo punto ho notato un ragazzo a terra e le urla dei compagni, mi sono precipitato verso di lui e gli ho praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca".

Niente da fare, nel giro di una decina di minuti sono arrivate anche due autoambulanze del 118, i soccorritori hanno utilizzato per 4-5 volte il defibrillatore. Tutto inutile, il cuore del ragazzo non è mai più ripartito e gli amici si sono chiusi in cerchio attorno al corpo, in lacrime. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma, che è al Policlinico di Monserrato a disposizione del medico legale.

Il ragazzo aveva militato nelle giovanili rossoblù e nell'ultimo campionato aveva giocato con la Ferrini Cagliari, società dilettantistica dell'isola. In passato aveva giocato anche nel Quartu 2000, altro club noto nel Cagliaritano. A ricordarlo, sotto choc, è il responsabile del settore calcio della Ferrini, Pietro Caddeo: "Andrea un ragazzo splendido, educato e oltretutto con un buon talento. Aveva militato nelle giovanili del Cagliari, poi nel Quartu 2000. Negli ultimi due anni era dei nostri, ma da un anno era fermo perché aveva avuto problemi di salute, al cuore. Avremmo dovuto riprendere gli allenamenti a breve. Tutta la Ferrini è affranta e vicina alla sua famiglia".

Tanti i messaggi sui social di incredulità e dolore arrivati nei confronti del giovane ventenne. Tra cui anche quello di molti ex compagni dei tempi del settore giovanile rossoblù, come il difensore centrale Andrea Carboni, passato nel calciomercato estivo dal club isolano al Monza. Anche il club del presidente Giulini ha voluto dedicare un pensiero per Andrea: "Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutto il Club, profondamente scosso dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace".

