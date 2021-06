In coma dopo #AstraZeneca. E i no vax godono: "Te la sei cercata"

Irene Cervelli è ricoverata in un letto della neurorianimazione dell’ospedale Cisanello di Pisa. A ridurla in coma è stato un ictus, che l'ha colpita pochi giorni dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca durante un Open Day all'ospedale Campo di Marte a Lucca. Per lei dovrebbero esserci solo preghiere e parole di conforto, affinché riesca a superare il difficile momento e si risvegli dal coma. Invece il delirio no vax la sta travolgendo.

Sui social network il profilo Facebook della 42enne lucchese è stato letteralmente inondato di frasi di odio e commenti ignobili da parte dei negazionisti. Per loro Irene se " l'è andata a cercare ", come se la voglia di ritornare alla vita normale, che ognuno di noi ha dopo oltre un anno di privazioni, fosse una colpa. La sua colpa - per i deliranti no vax - è quella di aver voluto anticipare i tempi per tornare libera. Aveva prenotato il vaccino Pfizer attraverso il portale online della regione Toscana, ma la voglia di tornare alla normalità l'ha spinta ad anticipare i tempi. Irene si è presentata a uno degli Open Day AstraZeneca organizzati a maggio a Lucca. Una settimana dopo aver fatto l'iniezione però si è sentita male, colpita da un ictus senza patologie pregresse e costretta a due interventi chirurgici alla testa in pochi giorni.

Come si può arrivare a offendere e insultare una persona in coma che semplicemente voleva proteggere se stessa e gli altri dal Covid? Che voleva tornare alla normalità? E invece negazionisti e no vax da ore stanno vomitando il loro odio sulla pagina social di Irene. Una pagina dove si dovrebbero vedere solo messaggi di speranza. " Chi è causa del suo mal pianga se stesso", "Ingenua", "Se l'è proprio andata a cercare", "Daje Iré, non ce rimanere male", "Col cervello che si ritrova tenterebbe anche la seconda volta. Questa gente è tutta spiantata ". Dov'è finita la sensibilità, la compassione, l'empatia verso una donna che lotta tra la vita e la morte?

Un orrore che si era già ripetuto con la morte della cantante Milva, lo scorso aprile, deceduta pochi giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino. Anche in quell'occasione i no vax avevano preso di mira la sua pagina Facebook per dirle "te la sei cercata". Chissà da dove nasce tanto odio. Non dallo stesso posto in cui nasce la vergogna.