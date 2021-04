"Se l'è cercata". Il delirio degli odiatori no vax contro Milva

" Ora che sei morta ti vaccineresti ancora?", "Se l'è cercato", "Ha fatto l’effetto desiderato?? ". Il delirio no vax non risparmia neppure il dolore, quello per la morte della cantante Milva. A poche ore dalla notizia della scomparsa della "Pantera di Goro", decine di no vax hanno preso di mira il suo profilo Facebook, commentando con estrema violenza il post in cui la cantante si vaccinava e invitava i fan a fare altrettanto.

L'annuncio della morte di Milva - scomparsa all'età di 81 anni dopo aver lottato per lungo tempo contro una malattia, che le aveva fatto perdere l'uso delle gambe e la memoria - ha lasciato attonito il mondo della musica e non solo. Decine i messaggi di affetto e stima pubblicati sui social network da volti e noti e fan per ricordare la sua voce e una carriera lunga oltre mezzo secolo. Lo scorso 26 marzo Milva si era sottoposta al vaccino e sulla sua pagina Facebook aveva condiviso quel momento: " Io mi vaccino perché tengo alla mia vita a e alla vita altrui. Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus ".

Dopo neanche un mese ecco sopraggiungere la morte e il popolo del web si è scatenato con commenti che lasciano a dir poco sconcertati. " Era un soggetto molto fragile e già molto ammalata di conseguenza non sappiamo se ci sia relazione con il vaccino ", ha scritto un fan sotto l'ultimo post della cantante. Nemmeno il lutto ha fermato l'ondata di odio dei no vax che hanno preso letteralmente d'assalto il profilo di Milva con vergognosi commenti: " Come vedi cara Milva quando arriva la tua ora nn c'è vaccino che tenga... Neh!! se nn è stato proprio il vaccino a farti stendere i piedi", "Eh beh! Oggi la vita ti ha salutata... sarà mica il prezioso vaccino". E ancora: " Ecco infatti è morta subito, neanche 1 mese è passata ", " Se non ti fossi fatta vaccinare, magari saresti ancora viva.. ". Decine di commenti, i più violenti addirittura rimossi dallo staff della cantante scomparsa, che non hanno risparmiato la famiglia e i fan dall'ulteriore dolore.