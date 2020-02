Concerto neofascista con saluto romano e omaggi al nazismo: "Le SS non erano criminali"

Un’esibizione che ha esaltato il fascismo, il nazismo e altre organizzazioni neofasciste come Ordine Nuovo, condita dai saluti romani e da una bandiera con la croce celtica. È quella andata in scena a fine gennaio in un locale di Albissola Marina, in provincia di Savona. Protagonista della serata è stato Feanor, un gruppo musicale dell’associazione culturale Lorien di Milano, che si occupa di promuovere la musica della destra storica.

La notizia è stata riportata sulla pagina Facebook di Villapiana Antifascista, un’associazione nata in un quartiere di Savona che tra l'altro ospita la sede provinciale di Casapound. L’assemblea antifascista e antirazzista ha espresso “ sconcerto e preoccupazione, appena mitigati dalla constatazione che la partecipazione all’evento è stata assai ridotta: una dozzina di nostalgici facenti capo per lo più a Casapound. La preoccupazione è comunque alta ”. L’associazione si è chiesta come sia possibile che un locale pubblico possa ospitare un evento di questo tipo e hanno ritenuto “ improbabile ” che i gestori della birreria non sapessero quali ospiti avrebbe dovuto ospitare il loro locale. “ Tuttavia vogliamo essere fiduciosi e pensare che siano stati ingannati dai “camerati” (che in altre occasioni, anche a Savona, hanno provato ad utilizzare spazi mascherandosi da associazioni culturali) - hanno sottolineato -. A questo punto, per chiarire ogni dubbio, pretendiamo che i proprietari della Birreria N.7 si pronuncino pubblicamente sull’accaduto ”. Villapiana Antifascista si è chiesta inoltre se queste iniziative possano rientrare nei reati previsti dalle leggi Scelba e Mancino e hanno confidato in un intervento delle forze dell’ordine locali, “ finora acquiescenti nei confronti delle organizzazioni neofasciste e neonaziste ”.