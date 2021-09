Congelati dall'azoto, morti due operai all'Humanitas

Due operai sono stati trovati senza vita all'interno di un deposito di azoto nell'ospedale Humanitas Mirasole, a Pieve Emanuele, nell'hinterland sud di Milano. Il ritrovamento è avvenuto alle 11.30 circa di oggi, 28 settembre.

Subito sono intervenuti sul luogo dell'incidente Carabinieri, ambulanze e vigili del fuoco. Quando i soccorsi sono arrivati, gli operai erano ancora vivi ma in stato di incoscienza. A causare la morte dei due uomini potrebbe essere stata un'intossicazione da azoto; gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica. L'azoto non ha odore e non è tossico, ma in caso di perdita abbassa sensibilmente la concentrazione di ossigeno nell'aria. Nei depositi viene mantenuto a temperature che vanno da -210° a -195°, che lo rendono estremamente pericoloso; per questo non è da escludere che le vittime siano perite in seguito a delle ustioni da congelamento.

Nel 2021 sono più di 700 le persone che hanno perso la vita sul lavoro. Cifre che fanno impressione. Con i due morti di oggi, nell'ultima settimana il conto delle vittime sale a 7 persone. Il 27 settembre, un 68enne pugliese ha perso la vita cadendo da una scala da un'altezza di 6 metri, mentre era impegnato in alcuni lavori sulla veranda di un'abitazione. Il giorno prima la vittima è stata un 40enne della provincia di Verona, rimasto folgorato mentre operava su un traliccio. Un'altra morte il 25 settembre, quando un 56enne di Fermo è caduto da scala. Il 23 un 58enne siciliano è morto una settimana dopo essere stato colpito dal gancio di una carrucola. Il giorno prima, due morti: un 51enne di Cuneo, caduto in una vasca in costruzione, e un 63enne di Ascoli, morto in seguito all'esplosione del decespugliatore.