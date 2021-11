"La consapevolezza di Venere" contro le violenze sulle donne

In occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere, l'associazione "La Consapevolezza di Venere" ha deciso di lanciare un'iniziativa a supporto delle donne vittime di abusi domestici. A partire dal 9 gennaio 2002, ogni domenica, si svolgeranno 6 incontri al femminile dedicati al tema della prevenzione e crescita personale. I raduni, che avranno luogo sulla piattaforma Zoom, saranno condotti dalla Presidente e Socia Fondatrice della onlus, Paola Gonella, con i coach e formatori relazionali volontari dell'Associazione.

I dati sulla violenza di genere

Ogni anno centinaia di donne sono vittime di violenza domestica. Stando a quanto si apprende dal report sugli "omicidi volontari", a cura del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, tra l'1 gennaio e il 7 novembre 2021 in Italia sono stati registrati 247 omicicidi con ben 103 donne vittime di 87 uccise in ambito familiare/affettivo: 60 hanno perso la vita per mano del proprio partner. Il trend su quella che viene comunemente definita "violenza di genere" è in notevole crescita passando dal 39% del 2019 al 47% del 2021. Quanto al profilo socio-economico e culturale delle vittime è abbastanza vario comprendendo donne di estrazione sociale diversificata.

L'importanza della prevenzione

La violenza di genere non si esplicita solo attraverso l'abuso fisico ma anche, e soprattutto, con la manipolazione psicologica. Molte donne subiscono una svalutazione sistemica da parte del proprio partner che, in risposta a presupposte aspettative di ruolo, mette in atto una condotta prevaricatoria. Col trascorrere del tempo, la vittima smarrisce progressivamente il "senso del sé" come individuo autonomo e degno di stima. In questo contesto si inserisce il tema della prevenzione ed empowerment di cui si fa promotrice l'associazione "La Consapevolezza di Venere" che, in occasione del 25 novembre, propone 6 incontri al femminile per sostenere quelle donne che hanno subito o subiscono violenze, abusi e discriminazioni a vario titolo. Sovente non hanno il coraggio di intraprendere un percorso di denuncia perpetuando in silenzio in una spirale di violenza. L’Associazione si occupa di violenza di genere attraverso l’attivazione di servizi e progetti volti al contrasto, alla prevenzione e alla sensibilizzazione della violenza di genere in tutte le sue forme, accanto ad altre istituzioni e associazioni presenti sul territorio.