Contagiato tre volte in un anno, l'appello ai no-vax: "Vaccinatevi"

Contagiato tre volte, aggredito da ognuna delle varianti Covid in meno di un anno. E Christian Bertozzi, vicesindaco di Travagliato (Brescia) e coordinatore bresciano dei giovani di Forza Italia, risultando positivo per la terza volta proprio il 13 gennaio, lancia un appello ai vaccini perchè a suo dire senza la seconda dose fatta “ forse non sarebbe stato in grado di raccontare la sua esperienza “. “ Evidentemente sono sensibile alle varianti - ha detto Bertozzi -. Ora va meglio, non ho più la febbre ma rimangono i sintomi più fastidiosi come il mal di gola, la tosse e il senso di spossatezza continua “.

Tre volte positivo "salvato" dai vaccini

Così per la terza volta il vice sindaco di Travagliato è entrato in isolamento e aspettare il prossimo tampone negativo. Il 12 febbraio 2021, come volontario della Croce Azzurra, aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Il 27 febbraio si è ammalato e risultato positivo. “ L’11 marzo sono poi risultato negativo - ha detto -. Il 22 marzo sono diventato nuovamente positivo e il 2 aprile finalmente negativo. Il 17 agosto ho fatto la seconda dose di vaccino Pfizer fino al 13 gennaio quando mi sono nuovamente contagiato. A febbraio avrei dovuto fare la terza dose vaccinale. In meno di un anno sono riuscito a contrarre per ben tre volte la positività al Covid “.

L'appello ai no-vax