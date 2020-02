Coronavirus, Comune di Cremona chiude le scuole. Modificato servizio treni nel Lodigiano

Dopo la conferma del primo caso di coronavirus registrato a Sesto Cremonese, il 16esimo in Lombardia, il Comune di Cremona in una nota ha disposto in via cautelativa e preventiva l’immediata chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’amministrazione, come scritto su Facebook, è " in contatto costante con Ats e Regione (Assessore Gallera) per verificare l'evolversi della situazione". Nel post inoltre, si legge che tutte le azioni sono coordinate con il ministero anche in base all’evoluzioni degli eventi e in coerenza con le indicazioni che giungono da Roma. "L'invito in ogni caso è sempre quello di seguire i comportamenti preventivi suggeriti dal Ministero" , sottolineano dal Comune. Pertanto "resta valida l'indicazione in caso di emergenza di non recarsi al Pronto Soccorso ma di rivolgersi al 112. Il numero verde 1500 è utile per approfondire informazioni e conoscere adeguati comportamenti preventivi diffusi dal Ministero. L'attenzione è e resterà molto alta anche nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati. Chiediamo a tutti di evitare allarmismi e di attenersi alle indicazioni".

Il Comune di Cremona sta valutando anche la sospensione di tutti gli eventi sportivi e le manifestazioni legate al Carnevale. Anche il sindaco di Sesto Cremonese, paese in cui vive il paziente risultato positivo al coronavirus e attualmente ricoverato a Cremona, comunica che saranno presi provvedimenti per la sospensione delle manifestazioni sportive e quelle collegate al Carnevale. "È annullata la presentazione del libro 'C'era una volta il treninò in programma sabato 22 alle ore 17. Sempre in via precauzionale si invitano i cittadini a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali".

Questa mattina si svolgerà una riunione alla prefettura di Cremona per fare il punto sulla situazione. All'incontro parteciperanno tutti i sindaci della provincia. Lo annuncia Luca Moggi, sindaco di Pizzighettone, comune dove sarebbe residente il secondo contagiato dal virus nel Cremonese.