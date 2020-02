Coronavirus, nuovo caso di contagio in Veneto: è un uomo di 67 anni di Mira

Un altro caso di contagio di Coronavirus è stato scoperto in Veneto: la positività è stata confermata dal Centro regionale di Padova, che ha provveduto a effettuare il primo test. Si tratta di un uomo di 67 anni di Mira, nel Veneziano, che è stato inizialmente al pronto soccorso di Mirano, poi nella rianimazione di Dolo e infine (considerando il peggioramento delle condizioni di salute) è stato trasferito a Padova dove ora è ricoverato in rianimazione. Come da prassi, il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma per la conferma.

Il 16esimo lombardo positivo al Covid-19 Sesto Cremonese. Il Comune ha invitata la cittadinanza " a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi...) ". Nella nota diramata su Facebook si legge: " Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori non si rechi assolutamente al Pronto Soccorso, ma si rivolga al 112 ".

La situazione Coronavirus

Stazionarie le condizioni dell'uomo di Vo' Euganeo amico del primo morto italiano per Coronavirus: il 67enne, a sua volta contagiato, al momento è in cura nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Padova. Negativo invece il bimbo di 3 anni che ieri pomeriggio è stato trasferito dall'ospedale di Cava dè Tirreni al Cotugno di Napoli; negativi anche i test sui tamponi dei due salernitani che - dopo aver trascorso un periodo trascorso di recente a Lodi - avevano deciso di presentarsi al pronto soccorso per verificare un eventuale contagio e che si sono comunque autoisolati in casa. Il Comune di Cremona ha chiesto " a tutti di evitare allarmismi e di attenersi alle indicazioni ". L'Amministrazione ha ribadito che l'attenzione " è e resterà molto alta anche nei prossimi giorni ". Il sindaco e la Prefettura hanno invitato " le persone dei territori in cui sono stati accertati casi di Coronavirus a non spostarsi sul nostro territorio ".

Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, ha fatto sapere che nella notte la Protezione civile " ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all'esterno dell'ospedale di Schiavonia (Padova), a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico ". Tale intervento rientra nella serie di operazioni di isolamento dell'area padovana dove si è sviluppato il contagio.