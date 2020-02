Coronavirus, Di Maio: "Un aereo andrà a Wuhan e porterà a casa Niccolò"

Niccolò tornerà in Italia con un volo militare. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha rassicurato sul ritorno in patria del 17enne rimasto in Cina, che per ben due volte non è potuto salire sull'aereo che lo avrebbe riportato a casa, a causa della febbre.

" Abbiamo tenuto una riunione e abbiamo deciso che un velivolo della aeronautica militare andrà in Cina e riporterà Niccolò in Italia - ha detto Di Maio- L'aereo partirà nelle prossime 24 ore ". L'annuncio arriva al termine della riunione con il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, e con il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla crisi causata dall'epidemia di coronavirus. Il ragazzo non era potuto salire sul primo volo che tornava in Italia, perché aveva la febbre e si era temuto che fosse stato contagiato. Avrebbe dovuto tornare in patria col volo atterrato oggi, ma i medici gli avevano rilevato ancora qualche linea di febbre e Niccolò era rimasto in Cina.

" Per noi nessuno deve rimanere indietro - ha ribadito il ministro degli Esteri- i nostri connazionali hanno la massima priorità per rientrare e faremo tutto il possibile per assicurare sia ai nostri connazionali che sono in Cina sia a quelli che vogliono rientrare in Italia la massima assistenza e vicinanza ". Di Maio ha dichiarato di aver sentito i genitori del ragazzo di Grado rimasto a Wuhan: " Abbiamo dato la notizia della nostra decisione presa durante questo vertice. Ringrazio il ministro Guerrini e il premier Conte, con i quali siamo stati in stretto contatto in queste ore per assicurare a Niccolò di rientrare in Italia il prima possibile ".