New York, scena horror: camion pieno di cadaveri

Un camion con cinquanta corpi è stato ritrovato a New York durante la pandemia coronavirus che ha messo in ginocchio la città che non dorme mai. Una scoperta sconvolgente che fa capire ancora di più quanto la situazione sia drammatica nella Grande Mela. Qualche ora fa un passante che si trovava a camminare vicino un deposito di Brooklyn ha avvertito, stando a quanto scritto da Abc, uno strano odore che proveniva da un garage posizionato proprio sulla strada. Avvicinatosi al garage ha iniziato a vedere uno strano liquido che fuoriusciva da sotto le fessure della serranda. Allarmato ha immediatamente avvertito le autorità che, forzata la serratura hanno trovato diversi camion refrigerati a noleggio della società U-Haul pieno di cadaveri. In tutto sono stati contati dieci corpi privi di vita all'interno del primo furgone aperto e altrettanti negli altri, per un totale di cinquanta. Le indagini hanno quindi spinto gli agenti a capire chi avesse noleggiato quel furgone e in pochissimo tempo sono arrivati alla conclusione: una società chiamata Andrew T. Cleckley Funeral Home aveva noleggiato diversi mezzi per poter stipare i cadaveri che non riuscivano più ad essere contenuti all'interno dei loro depositi. Non è stato ancora accertato se siano o meno vittime del coronavirus ma la logica porta ad una risposta chiara.

The city of New York delivered a freezer truck to a funeral home after it was found to be storing bodies in unrefrigerated U-Haul vehicles https://t.co/9P8Sr6OyNp pic.twitter.com/rEqmE1az90 — Reuters (@Reuters) April 30, 2020