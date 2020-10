Pregliasco ora si lamenta "Con un dpcm così soft ci sarà un Natale pesante"

Il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore sanitario IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, non sembra essere rimasto soddisfatto del nuovo Dpcm. Parlando con l'Adnkronos Salute ha infatti sottolineato che le misure contenute nel documento sono soft e che si fa soprattutto un appello ai cittadini e al loro buonsenso.

Pregliasco: "Misure soft, il rischio è a Natale"

Il rischio, secondo l'esperto, è che, se la situazione dovesse peggiorare, gli effetti più pesanti si vedrebbero a Natale, come aveva profetizzato l'entomologo Andrea Crisanti qualche giorno fa. E questo non è scontato, visto che, come lo stesso Pregliasco ha tenuto a precisare, in alcune zone le situazioni, soprattutto nelle città più grandi, possono far arrivare a livelli elevati.

L’esperto non nasconde che avrebbe preferito un coprifuoco del tutto simile a quello messo in pratica in Francia, con chiusura delle attività serali dalle 22 alle 6 del mattino.

"è stata lanciata come elemento provocatorio e come situazione che io vivo da cittadino milanese"

"situazione prenderà, come già ora una piega esponenziale, col timore, che oggi non c'è, della tenuta del sistema. Sarà necessario se nei prossimi giorni le misure non avranno raggiunto i risultati. Dovremo valutare cosa succederà nel breve periodo, suggerirei azioni sartoriali per evitare cose peggiori"

I dubbi del virologo sul Dpcm

Per quanto riguarda la città di Milano, la proposta del coprifuoco, ha detto il virologo, che ha poi aggiunto che si dovrà valutare se la. Pregliasco si è detto però convinto che ladebba essere preservata. In che modo? Sgonfiando i traporti pubblici e potenziando lo smart-working. Oltre ad adottare la didattica a distanza per gli studenti più grandi, quali quelli agli ultimi anni delle superiori e alle università. Tenendo in classe solo gli alunni più piccoli.

Il virologo riconosce che la filiera della ristorazione sia a rischio e che spetti al governo assicurare un aiuto ai lavoratori di questo settore. Tornando a parlare dell’innalzamento delle ultime settimane dei positivi da coronavirus, Pregliasco ha spiegato che siamo in un momento cruciale e che, se non riusciamo a frenare i contagi e la corsa del virus, il rischio è che a Natale si vedranno le conseguenze e gli effetti più pesanti, non escludendo un lockdown proprio nel periodo natalizio. Ha poi aggiunto che i decessi sono ancora pochi ma che si sarebbero potuti evitare anche quelli.