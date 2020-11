Coronavirus, sono 352 i decessi del giorno. Più di 28mila i nuovi casi

Il bollettino dei nuovi contagi oggi segna 28.244 nuovi casi di coronavirus su 182.287 tamponi complessivi processati. Crescono i morti, 353 in 24 ore e aumentano anche gli imngressi in terapia intensiva: sono 203 i nuovi ricoveri nelle terapie intensive del Paese su un totale di 1.477 nuovi ingressi in ospedale. Crescono i guariti, che sono 6.258 in 24 ore. Il tasso di incidenza tra tamponi positivi ed effettuati è del 15,5%. Atteso in queste ore il nuovo Dpcm.

Come sempre è la Lombardia ad avere il triste primato dei contagi, che se i numeri di oggi sono decisamente più bassi rispetto ai giorni precedenti. Oggi in Lombardia si contano 6.804 nuovi casi, dei quali 2.829 in provincia Milano. Crescono le terapie intensive anche in Lombardia, che in 24 ore sono cresciute di 40 unità. Si mantiene alto anche il numero dei ricoveri nella regione, che oggi sono stati 334 per il coronavirus. Una situazione che rischia di portare gli ospedali regionali al collasso in breve tempo, come hanno sottolineato i medici della Lombardia lanciando un appello per cercare di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile ed evitare il caos della primavera. Sono 117 i decessi in Lombardia in un giorno, il valore più alto dallo scorso 7 maggio.

Dopo diversi giorni in cui la Lombardia ha detenuto il triste record di aumento delle terapie intensive, oggi il non lodevole primato spetta alla Campania, che fatto un balzo in avanti di 56 nuovi ricoveri di pazienti gravi. Sono 2.971 i nuovi casi in Campania, che conta anche 24 nuovi decessi. La regione in questo momento ha 227 posti letto occupati nelle terapie intensive e 1.497 postazioni nei reparti Covid. Si mantengono alti anche i contagi nel Lazio, che in 24 ore sono stati 2.209 su circa 25 mila tamponi. Nella regione si contano anche 21 morti riconducibili al coronavirus e un incremento di 12 ricoveri nelle terapie intensive. Oggi, però, Lazio ha segnato il record assolouto di nuovi ricoveri da quando è iniziata la pandemia: 160. I casi nell'area di Roma quest'oggi sono stati poco più di 1000.

Tra le 3 regioni che rischiano di diventare zona rossa c'è anche il Piemonte, che oggi ha registrato un aumento di 3.169 nuovi casi di coronavirus. Nella regione le terapie sono aumentate di 17 unità su un totale di 271 nuovi ricoveri ordinari nei reparti dedicati al coronavirus. I deceduti in regione sono, oggi, 29. In Veneto ci sono stati 2.289 nuovi casi di coronavirus giornalieri ma, soprtattutto, il Veneto ha registrato 31 nuovi decessi, che è il numero più alto in 24 ore da quando è iniziata la seconda ondata.