Coronavirus, la storia di Fausto: "Non siamo invincibili, state a casa"

" Guardiamo la tv, ascoltiamo la radio, ci si sentiamo bombardati ma anche stupidamente invicibili..il pericolo sembra sempre lontano. E poi un giorno, all'improvviso, ti sale la febbre e la tosse. E poi, all'improvviso, ti manca il respiro" . Inizia così il lungo racconto di Fausto Russo, 38 anni, personal trainer di Minturno, ricoverato in ospedale dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus.

Il suo calvario è cominciato appena una settimana fa. Qualche linea di febbre, un colpo di tosse ogni tanto, nulla di apparentemente preoccupante. " Ma sì, sarà tutta l'acqua presa al campo, sarà lo stress ", Fausto riconduce i sintomi manifestati a quelli di una comune influenza stagionale e si rintana sotto le coperte, al caldo, in attesa di ristabilirsi. Ma, in pochi giorni, la situazione precipita. Domenica sera, fa fatica a respirare e la temperatura corporea svetta sopra i 39 gradi. "Come catapultato in un film " spiega il 38enne di Minturno, si ritrova sull'ambulanza del 118 che corre a sirene spiegate in direzione Latina. " Sono arrivati gli eroi di Star War, così fanno la fotografia al petto del nostro papino con una macchina fotografica speciale e lo riportano più forte e muscoloso di prima come mister incredible ", rassicura i figli prima di essere caricato in una barella di biocontenimento. La tac evidenzia una polmonite interstiziale, dunque viene sottoposto a tampone faringeo. L'esito del test fuga ogni dubbio: si tratta di Coronavirus. Fausto viene immediatamente isolato e terapizzato con l'ossigeno.

" Solo e lontano dalla mia famiglia ma con un amore enorme che mi danno ogni giorno! La presenza si sente anche quando la senti, anche quando non la tocchi. È qualcosa che ti porti dentro... ", racconta i giorni del contagio, Fausto, quelli lontani dalla moglie Rossella e dai suoi adorati bimbi. " La paura, lo smarrimento, il senso di affetto e di responsabilità per chi ti è stato e ti sta vicino ", scrive nel post pubblicato su Facebook nella tarda serata di mercoledì 11 marzo. Poi, ringrazia gli amici: " Rossella e i bimbi stanno bene, grazie a tutti quelli che ci stanno dimostrando affetto. Non sapete quanto sia importante in questo momento sentirvi vicino. Sentiamo la vostra premura e il vostro affetto".

Fausto, come Mattia M., il podista di Castiglione D'Adda ricoverato al San Mattia, lotta contro un nemico sconosciuto, silente e meschino. Due destini che si incrociano sulla linea sottile del tempo sospeso, incerto e inafferabile. " State a casa, può cambiare tutto in una settimana ", avverte gli utenti del social network. " Come qualcuno ha già scritto, - conclude - ci stringeremo più forte, faremo passare questa tempesta vicini vicini (metaforicamente)".