Corre senza mascherina: runner minacciato e pestato a sangue

" Sono sconvolto. Credevo di vivere in un quartiere tranquillo e scopro che, d'improvviso, si può scatenare una violenza e ferocia inaudite e inspiegabili ". A parlare è un ingegnere 50enne residente a Sant'Agostino di Albignasego (Padova), vittima di una feroce aggressione da parte di due uomini.

Venerdì sera il 50enne è stato infatti picchiato a sangue perché faceva jogging senza mascherina. L'uomo è uscito di casa per una corsetta in compagnia del suo cane. " Avevo una felpa intorno al collo pronto ad alzarla sul viso se avessi incrociato qualcuno. In linea d'aria ero a un centinaio di metri da casa. Non c'era anima viva, ero solo con il mio cagnolino ", ha raccontato l'ingegnere al Mattino di Padova. Poi, all'improvviso, due uomini, in piedi dall'altra parte della strada, hanno iniziato ad insultarlo e a minacciarlo. Così il runner ha deviato il suo percorso verso la loro direzione chiedendo spiegazioni e dicendo ai due (probabilmente padre e figlio) di non permettersi di insultarlo. E così è scoppiata la lite.

" Mi sono saltati addosso facendomi cadere a terra - ha raccontato l'uomo -. Sono finito carponi sull'asfalto. Il padre, sopra la mia schiena, mi teneva a terra facendo pressione con le ginocchia e i gomiti mentre il ragazzo ha cominciato a prendermi a pugni sul viso e in testa. Io cercavo di divincolarmi e loro continuavano. Sarà durato almeno un quarto d'ora ". Il runner ha preso forti pugni in pieno volto che gli hanno procurato un occhio nero e la frattura del naso.